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Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших после нападения в «О'Кее». Один из них уже выписан

Стало известно о состоянии пострадавших после нападения в «О'Кее». Один из них уже выписан

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2 комментария

Один из тех, кто пострадал при нападении в гипермаркете «О'Кей» на проспекте Космонавтов, уже выписан. Четверо других продолжают находиться под наблюдением врачей. Об их состоянии 28 октября «Фонтанке» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

Три человека, которых в пятницу доставили в 26-ю больницу Петербурга, продолжают там свое лечение. Одну из пациенток сегодня должны были перевести из реанимации во 2-е хирургическое отделение. Вторая пострадавшая остается в этом же отделении. Обеим женщинам по 66 лет. В реанимации этого медучреждения продолжает находиться 60-летний мужчина. Он в сознании.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в прошедшую пятницу привезли двух пострадавших — женщину и мужчину. Последний уже выписан. У женщины состояние средней степени тяжести, ее перевели в палату. Директор НИИ Вадим Мануковский 25 октября говорил, что подозреваемый в нападении на покупателей гипермаркета «изолирован в специализированном отделении».

На покупателей местный житель напал утром в пятницу. Он зашел в «О'Кей» на проспекте Космонавтов и начал кидаться бутылками шампанского. После — взялся за ножи. Пять человек и сам нападавший получили разные травмы и ранения, были госпитализированы. В ГСУ СК по Петербургу после произошедшего возбудили уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. Подозреваемый — бывший тренер по фехтованию. Он всю жизнь прожил недалеко от здания, где сейчас расположен «О'Кей». Одноклассник подозреваемого рассказал, что во время учебы и службы в армии мужчина был спокойным и практически незаметным.

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Комментарии
2
Гость
31 минута
Всем поправиться, прийти в себя психологически,! Вам сердце тоже в доспехи упаковали!? Думайте иногда в светлые промежутки, что публикуете!!!
Гость
51 минута
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