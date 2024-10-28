БПЛА атаковали два воронежских предприятия: начался пожар, есть пострадавшие

Ночью 28 октября беспилотники атаковали два предприятия в Воронежской области. На одном из них, в Аннинском районе, двое сотрудников получили ранения. Один госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале .

Незадолго до полуночи он рассказывал , что в разных районах области средствами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 БПЛА и есть повреждения на двух предприятиях. На одном упавший беспилотник спровоцировал пожар.

Утром Гусев уточняет, что пожар потушили около двух часов ночи. По итогам стало понятно, что огонь повредил технику и несколько зданий и сооружений разного назначения. Кроме того, за пределами предприятия горели два гаража с автотранспортом. Также повреждены окна в одном жилом доме и участок линии электропередач — там работают энергетики. Ведётся оценка ущерба.