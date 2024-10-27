Эти 8 продуктов вы зря считали полезными: врачи рассказали, что с ними не так

Иногда хочется, чтобы еда была не только вкусной и сытной, но и полезной. И вот здесь мы рискуем угодить в липкие лапы маркетологов, которые легким движением руки могут сделать полезным любой продукт, какой ни выбери. Впрочем, в мистификации пользы есть и наша заслуга — мы настолько уверены в некоторых продуктах, что нам и в голову не приходит подвергнуть эти убеждения сомнению. Как оказалось, абсолютно зря. Вместе с врачами мы решили узнать, польза каких продуктов чрезмерно раздута. Набрался список из восьми фигурантов.
- Цитрусовый сок
- Обезжиренные молочные продукты
- Брокколи
- Салатные заправки
- Свекла
- Зерновые батончики
- Зеленый чай
- Темный шоколад
Цитрусовый сок
С цитрусовыми соками всё не так однозначно. С одной стороны, есть исследования, которые доказывают, что тот же апельсиновый сок благоприятно воздействует на кровяное давление и снижает уровень холестерина в крови. Другие работы говорят, что любители цитрусовых соков больше остальных рискуют заработать себе меланому. Повышается этот риск из-за природных соединений, которые называются псораленами. Они поглощают ультрафиолетовое излучение, что, в свою очередь, может увеличить повреждение ДНК от УФ-излучения. Но для этого должно сойтись много обстоятельств. Например, вы будете сутками напролет лежать на солнцепеке, попивая грейпфрутовый сок. Так что меланома, вызванная псораленами, — это крайне редкий случай.
— Куда чаще вред цитрусовых обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Именно кислотность цитрусовых соков можно назвать их главной опасностью. Из-за нее людям с заболеваниями ЖКТ и двенадцатиперстной кишки, язвенной болезнью, колитом и острым панкреатитом лучше обходить такие напитки стороной. Да и абсолютно здоровым лишний раз лучше не налегать, если они не хотят провести ближайший вечер в компании с изжогой и болями.
Кроме того, производители часто добавляют в соки слишком много сахара. Если же вы считаете, что свежевыжатый сок уж точно полезнее, помните, что в нем нет практически никакой клетчатки, зато полно фруктозы.
Обезжиренные молочные продукты
К продуктам с минимальным количеством жира и вообще без него особенно тщательно присматриваются те, кто следит за своей фигурой. Однако стоит помнить, что вставая на путь борьбы с насыщенными жирами, вы непременнно проиграете в битве с добавленными сахарами. Какая связь? Обезжиренные продукты значительно теряют во вкусе. Поэтому, чтобы потребителям было не так противно их есть, производители добавляют сахар. Много сахара. Само собой, производители гордо напишут на упаковке «с низким содержанием жира», но никто не станет писать «с высоким содержанием сахара».
И это не единственный недостаток как бы полезных обезжиренных продуктов. Также стоит иметь ввиду, что благодаря жирам, во-первых, лучше усваивается кальций, а во-вторых, приходит чувство насыщения.
Брокколи
Какой бы полезной ни казалась брокколи, к сожалению, она влияет на работу щитовидной железы, потому что, как и все крестоцветные овощи, по своей природе является гойтрогеном — веществом, которое подавляет нормальную работу щитовидной железы и приводит к зобу.
Кроме того, однажды исследователи выяснили, что брокколи содержит тиоцианаты. Это соединение очень опасно, потому что приводит к гипертиреозу, из-за которого увеличивается вес, выпадают волосы и появляется быстрая утомляемость. Всего этого можно добиться, если серьезно превысить норму потребления. Но где грань, которую лучше не перешагивать?
В одном из исследований описана история 88-летней женщины, которая на протяжении нескольких месяцев каждый день съедала примерно полтора килограмма сырой китайской капусты бок-чой, чтобы контролировать сахарный диабет. «Антисахарного» эффекта она, конечно, добилась, но взамен обзавелась микседемой крайней степени, которая сама по себе является крайней формой того самого гипотиреоза.
Брокколи врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.
— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Салатные заправки
Чтобы салат был не просто овощным крошевом, но еще и обладал оттенками вкуса, придумали специальные заправки. Некоторые из них даже позиционируются как более здоровая альтернатива растительному маслу. Но если состав того же оливкового или подсолнечного масла прост и понятен, то этикетку салатной заправки порой очень интересно почитать. И там зачастую можно обнаружить не самые полезные ингредиенты, например, тот же сахар, консерванты, трансжиры, химические добавки, кукурузный сироп, в котором столько фруктозы, что сосуды начинают закупориваться сами по себе.
Конечно, это справедливо не для всех салатных заправок подряд, так что в любом случае перед покупкой читайте состав — чем меньше в заправке окажется ингредиентов, тем лучше.
Свекла
У свеклы есть полезные свойства. Она улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Но иногда она может нанести вред организму.
— Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Также свекла мешает усвоению кальция, и ее лучше не есть лишний раз тем, кто страдает остеопорозом или склонен к нему. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.
Зерновые батончики
Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле в них обычно кроме обилия сахара еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению.
Однажды в Роскачестве провели большое исследование, в котором проверили фитнес-снеки четырех видов двадцати торговых марок: мюсли/злаковые, фруктовые и фруктово-ореховые, белковые и для похудения. В результате в батончиках некоторых торговых марок обнаружили небольшое содержание консервантов (недостаточно, чтобы назвать их полностью «химическими»), в одном продукте белка было больше, чем указано на упаковке (но это не минус, а даже плюс). А вот по показателям жира и сахара был очень большой разброс: от 8,5 до 23,9 г в случае с жиром и от 7,9 до 63,6 г на 100 г продукта, когда речь шла о сахаре.
Что интересно, большинство производителей не выносит данные о количестве сахара на упаковку — только два бренда сочли нужным проинформировать об этом покупателей, но эти данные не сошлись с реальными показателями: одна марка указывала на упаковке 33 г сахара (в действительности — 38,1), другая — 22 (фактически — 37,3).
Подсчитали исследователи и массовую долю пищевых волокон. Как выяснилось, батончики далеки от того, чтобы обеспечить суточную долю клетчатки. Больше всего ее в мюсли и протеиновых, а вот фруктово-ореховые оказались далеки от идеала.
Зеленый чай
В зеленом чае содержатся катехины (в одной кружке — от 100 до 200 мг), которые являются мощными антиоксидантами, ускоряют обмен веществ и способствуют похудению, укрепляют сердце и даже препятствуют образованию раковых клеток.
Но можно выделить три группы людей, которым не рекомендуется часто пить чай. Во-первых, это пациенты, страдающие желудочными проблемами.
— Если есть заболевания ЖКТ, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний это могут быть гастрит, желчнокаменная болезнь. Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчнокаменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом. Одна-две чашки в день в перерывах между едой будут только на пользу. Главное — не злоупотреблять.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
Также отказаться от крепкого зеленого чая специалисты советуют больным с атеросклерозом и гипертонией. Это связано с тем же теофиллином и кофеином, которые возбуждают ЦНС. Когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к образованию тромбов в мозгу.
Третья группа — страдающие бессонницей. Здесь в дело вступает возбуждающее действие кофеина. Иногда достаточно даже одной чашки чая на ночь глядя, чтобы головной мозг начал активно работать, пульс участился, а вы не смогли заснуть. Чтобы не нарушить засыпание, эксперты советуют закончить чаепитие за пару часов до сна, а пожилым людям вообще отказаться от чая во второй половине дня.
Максимальная рекомендуемая порция зеленого чая в день — до четырех чашек.
Темный шоколад
За восхитительным вкусом какао в темном шоколаде скрывается вредный для почек кадмий. Да, по сравнению с другими вредными тяжелыми металлами (например, с мышьяком) он не такой ужасный, но воздействие кадмия в течение длительного времени даже в небольших количествах может быть опасным, так как он накапливается в организме. А нашему организму, как выяснили исследователи, нужно от десяти до тридцати лет, чтобы переварить кадмий. Воздействие избыточного количества кадмия через пищу оказывает значительное влияние на здоровье почек, нарушая реабсорбцию в фильтрующем элементе почек.
Кроме того, чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов.
Грозит иммунитету и большое количество шоколада, пусть даже самого качественного. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. Мужчинам-сладкоежкам стоит помнить, что из-за поедания плиток и батончиков в большом количестве начинают разрастаться ткани желез и нарушаются половые функции. Кроме того, повышается уровень глюкозы в крови — прямая дорога к ожирению.
— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или 1,3 кило макарон.