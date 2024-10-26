Разные данные, споры, фальсификации и драки. Что известно о выборах в Грузии и кто все-таки победил

В субботу, 26 октября, в Грузии проходят очередные выборы в парламент. Загвоздка в том, что пока экзит-поллы, опубликованные проправительственными и оппозиционными СМИ, показали противоположные результаты. Отмечают победу одновременно правящая партия «Грузинская мечта» и проевропейская оппозиция. «Фонтанка» собрала, что известно к этому часу о выборах в Грузии и почему на избирательных участках дошло до драк.

Что известно о партиях

Партия «Грузинская мечта» у власти уже 12 лет. Оппозиция обвиняет ее в смене евроинтеграционного курса на пророссийский. На прошлых выборах в 2020 году «Грузинская Мечта» получила 90 мест из 150. В 2022 году из-за разногласий по тактическим вопросам ее покинули 15 депутатов, и партия потеряла партийное большинство. На эти выборы правящая партия ставила цель получить конституционное большинство — не менее 113 из 150 мест в парламенте. Они нужны для того, чтобы партия могла вносить изменения в Основной закон. Среди предложений правящей партии «Грузинская мечта» — запрет однополых браков, операций по смене пола и пропаганды ЛГБТ*.

Ей на выборах противостоит конгломерат грузинской оппозиции. Среди них — «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» (ее в 2019 году создали бизнесмены-сооснователи крупнейшего в Грузии банка TBC Bank).

В выборах также участвует центристская партия «За Грузию» — ее в 2021 году основал бывший премьер-министр от «Грузинской мечты», экс-глава МВД и бывший министр экономики Георгий Гахария, пишет РБК. В ней состоят в основном бывшие члены «Грузинской мечты».

Если основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов, то они смогут повлиять на формирование правительства. В промежуточном отчете наблюдательная миссия ОБСЕ отметила, что выборы в республике проходят в условиях «укоренившейся политической поляризации, политической напряженности, недоверия оппозиции к государственным институтам и опасений по поводу защиты прав на свободу объединений и выражения мнений».

Премьер-министр и бывший лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отмечал, что это «не просто выборы». «Это референдум между войной и миром, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между прошлым и светлым будущим страны. Как видите, в этих выборах по существу участвуют две политические силы. Одна сторона предлагает нам все, что мы должны оставить в прошлом, мы предлагаем избирателям светлое будущее страны, мир, экономический прогресс и развитие во всех направлениях страны», — приводит слова политика РБК.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла к власти в 2018 году — на выборах ее поддержала партия «Грузинская мечта». В последние два года отношения между партией и президентом обострились — глава республики начала открыто поддерживать оппозицию. В середине сентября парламент Грузии в заключительном третьем чтении принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Оппозиция бойкотировала голосование, а 2 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили, как писали СМИ, наложила на закон вето. Оговорим, что Грузия — парламентская республика, где все ключевые решения принимают парламент и правительство, а не президент.

Спорные результаты выборов

По данным ЦИК Грузии, которая подсчитала голоса с 2 137 избирательных участков из 3111, лидирует «Грузинская мечта» — у партии 52,943% голосов избирателей. На втором месте — оппозиционная коалиция «За перемены» с 11,197% голосов, а на третье — основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (9,797%). Явка, по предварительным данным ЦИК, составила 58,94%, проголосовали более 2 млн человек.

Итого, по данным ЦИК, оппозиционные проевропейские партии в совокупности набирают около 47% голосов, что не позволяет им сформировать коалиционное прозападное правительство. Оппозиция итоги ЦИК пока не комментировала, передает РИА Новости.

При этом данные экзит-поллов демонстрируют противоречивые результаты. Их опубликовали три грузинских телеканала и приводит телеграм-канал «Новости-Грузия». По информации провластного канала Imedi, «Грузинская мечта» получает 56,1% голосов; а оппозиционные партии «Коалиция за перемены» — 12,6%, «Единство ради спасения Грузии» — 11,6%, «Сильная Грузия» — 7%.

По данным же оппозиционного канала Mtavari, у «Грузинской мечты» всего 42% голосов, а большинство — у оппозиции: «Коалиция за перемены» — 18%, «Единство» — 13%, «Сильная Грузия» — 9%, «За Грузию» — 8%. Еще меньше правящей партии отдает оппозиционный канал Formula: у «Грузинской мечты» 40,9%, у «Единства» и «Коалиции за перемены» — по 16,7%, у «Сильной Грузии» — 10,3%, у «За Грузию» — 8,2%.

Сторонники правящей партии «Грузинская мечта» и руководство партии уже бурно отпраздновали победу партии, передает РИА Новости. На сцену у офиса политсилы под аплодисменты собравшихся поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили также объявила о победе, правда, «европейской Грузии», а не правящей партии. «Грузия продемонстрировала демократию, европейскую позицию и зрелость… Я горжусь нашим европейским будущим и уверен в нем! Европейская Грузия выигрывает с 52 % несмотря на попытки фальсификации выборов», — написала она в соцсетях.

Фальсификация и драки

В течение дня Зурабишвили писала в своих соцсетях о том, что правящая партия использует этнические меньшинства для фальсификации выборов. Также глава Грузии отметила «очень плохие факты насилия на различных участках», в том числе в отношении представителей СМИ, передает ТАСС. Также она заявила, что не может связаться с главой МВД Вахтангом Гомелаури, чтобы обсудить инциденты на проходящих парламентских выборах.

«Хочу обратиться к министру внутренних дел, с которым, к сожалению, не могу связаться, моя администрация не может связаться с его заместителем, не работает также официальная правительственная линия. Хочу попросить у него и призвать его, чтобы полиция быстрее и эффективнее реагировала», — заявила президент.

В течение дня грузинские СМИ и лидеры оппозиционных партий публиковали видео драк на избирательных участках. В Зугдиди на наблюдателей напал активист правящей партии «Грузинская мечта», пишет РБК.

По сети также гуляет ролик, на котором наблюдатели зафиксировали случаи вбросов пачек бюллетеней в урны.

Драки сторонников и противников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» также произошли на двух избирательных участках в Тбилиси, сообщает ТАСС.