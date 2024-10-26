Жесткое ДТП в Новоселье попало на видео. Машина сносит людей и загорается

Видеокамера зафиксировала ДТП, случившееся вечером 26 октября в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти. Там два автомобиля вылетели на тротуар.

Источник: «Фонтанка.ру»

На записи видно, как машина вылетает на тротуар, где находится много пешеходов. Кого-то сносит. После удара под капотом возникает пламя.

«Фонтанка» писала, что столкнулись красный Changan и черный Mercedes. Первый врезался в столб, второй в ларек. Очевидцы рассказывали о пострадавших и луже крови на асфальте. На место прибыли две машины скорой помощи.

Обстоятельства ДТП и число пострадавших уточняются.