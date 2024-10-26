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Происшествия В поселке Новоселье машины вылетели на тротуар. На месте толпа, скорая и лужа крови

В поселке Новоселье машины вылетели на тротуар. На месте толпа, скорая и лужа крови

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2 комментария

Вечером 26 октября в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти два автомобиля вылетели на тротуар. По словам очевидца, в тот момент на тротуаре находились люди, есть пострадавшие.

Жесткими кадрами с «Фонтанкой» поделился читатель. На них красный Changan и черный Mercedes. Судя по фото, черный автомобиль после столкновения врезался в одноэтажный ларек шавермы, а красный — в столб возле автобусной остановки. У Mercedes помяло двери, у Changan — снесло бампер. По всему тротуару рассыпаны стекла и куски кузова. Между автомобилями столпились десятки человек, на месте — две машины скорой помощи.

На видео спасатели, судя по звуку, распиливают Changan. У колес автомобиля — лужица крови. За кадром прохожий говорит: «Бабушку заводят, которая здесь была. Может, ее сбили тоже там».

«Фонтанка» выясняет обстоятельства аварии. Пока официальной информации о пострадавших и о причинах ДТП не поступало.

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Комментарии
2
Г0CTb
1 час
Самокатчик виноват!
Гость
1 час
- Свидетели есть? - Я свидетель!!! А что случилось?
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