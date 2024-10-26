В поселке Новоселье машины вылетели на тротуар. На месте толпа, скорая и лужа крови

Вечером 26 октября в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти два автомобиля вылетели на тротуар. По словам очевидца, в тот момент на тротуаре находились люди, есть пострадавшие.

Источник: «Фонтанка.ру»

Жесткими кадрами с «Фонтанкой» поделился читатель. На них красный Changan и черный Mercedes. Судя по фото, черный автомобиль после столкновения врезался в одноэтажный ларек шавермы, а красный — в столб возле автобусной остановки. У Mercedes помяло двери, у Changan — снесло бампер. По всему тротуару рассыпаны стекла и куски кузова. Между автомобилями столпились десятки человек, на месте — две машины скорой помощи.

Источник: «Фонтанка.ру»

На видео спасатели, судя по звуку, распиливают Changan. У колес автомобиля — лужица крови. За кадром прохожий говорит: «Бабушку заводят, которая здесь была. Может, ее сбили тоже там».