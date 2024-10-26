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Спорт «Позорит российский хоккей». Хоккейный «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ

«Позорит российский хоккей». Хоккейный «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ

5 405
27 комментариев

Хоккейный клуб «Спартак» 26 октября обратился в Континентальную хоккейную лигу с просьбой оценить высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга, которые он сделал на пресс-конференции после вчерашнего матча.

По мнению красно-белых, наставник армейцев с Невы, обвинив спартаковских болельщиков в использовании матерных кричалок, позволил себе «экспансивные», «грубые», «истеричные» и «порочащие достоинство Лиги» высказывания.

В «Спартаке» обратили внимание на то, что это не первый подобный случай со стороны Романа Ротенберга, который также занимает должности вице-президента СКА, первого вице-президента Федерации хоккея России, члена совета директоров и заместителя председателя правления КХЛ.

«Так называемое "лицо российского хоккея" из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — говорится в официальном заявлении «Спартака».

В московском клубе добавили, что ждут от КХЛ принятия мер в отношении Ротенберга.

Подробнее о том, что происходило во время матча и после него, читайте в материале «Фонтанки».

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Хоккей Спартак КХЛ Роман Ротенберг СКА
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Комментарии
28
Слава России!
1 час
в окоп Ромочку, возраст прекрасный
Эд Хэммет
1 час
Не питаю симпатии к Ротенбергу. Однако, по существу он прав. Во дворце спорта находятся женщины и дети, а там фанаты Спартака орут матом. С этим лиге пора уже что-то делать.
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