«СКА — позор российского хоккея». Как армейцы победили «Спартак» под матерные кричалки

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС







Волевой победой СКА завершился матч в Москве против «Спартака». Команда Романа Ротенберга смогла отыграться, несмотря на две пропущенные шайбы и психологическое давление трибун.

СКА сейчас идет на полном ходу. Перед игрой против «Спартака» на счету армейцев с Невы было пять побед подряд. Причем две последние петербуржцы выиграли, забивая по восемь шайб. Да, это были слабенькие «Витязь» и «Куньлунь», но тому же «Куньлуню» СКА проигрывал в сентябре, так что прогресс очевиден. И «Спартак», с которым армейцы уже пару недель борются за вторую строчку Западной конференции, был очередной проверкой. Начало матча у команды Романа Ротенберга не заладилось.

В воротах у СКА вышел 19-летний Егор Заврагин, которого, похоже, пока можно называть основным вратарем петербуржцев. Благодаря ему команда сумел пережить три удаления подряд Евгения Кузнецова. Сначала главного звездного игрока лиги удалили за блокировку, а спустя шесть минут он получил еще четыре минуты штрафа: по две за задержку соперника и за оскорбление судей. Уже находясь в штрафном боксе Кузнецов повторно высказал все, что он думает о сложившейся ситуации. Недоволен был и Роман Ротенберг.

Четыре минуты в меньшинстве петербуржцы смогли выстоять, но почти сразу после возвращения Кузнецова пропустили от Павла Порядина.

За минуту до конца спартаковцы забили второй, после броска Егора Филина. Болельщики московской команды почему-то решили отметить это перефразированной кричалкой футбольных фанатов некоторых команд: «СКА — позор российского хоккея».

Во втором периоде петербуржцы правильно отреагировал на эту провокацию. Сначала Евгений Кузнецов решил все-таки поиграть в хоккей, отличившись забитой шайбой, а не только удалениями. Причем гол засчитали не сразу.

Буквально через 30 секунд Захар Бардаков сравнял. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после этого взял тайм-аут и произнес огненную речь.

Но и это не помогло. Вскоре Василий Глотов в большинстве вывел СКА вперед. Сергей Плотников после этого отправил привет фанатской трибуне «Спартака», с которой неслись уже нецензурные кричалки.

На старте третьего периода Плотников забил уже сам, а добил «Спартак» Данила Галенюк. Финальный свисток зафиксировал победу СКА со счетом 5:2.

Несмотря на победу Роман Ротенберг пришел на пресс-конференцию на взводе, но начал с хоккея.

«Понимали, что будет такая игра кость в кость. Мы начали не лучшим образом, но выдержали этот удар и полностью перестроили свою игру в перерыве. Поговорили по душам, поняли, как нам надо играть против сильного соперника. Выполнили установку, забили хорошие шайбы. Могли намного больше забить. будем работать над реализацией. Околохоккейные моменты комментировать не буду», — пообещал главный тренер СКА.

Но Роман Ротенберг не был бы собой, если бы действительно сдержался.

— Пусть поведение болельщиков комментирует КХЛ, — все-таки ответил он. — Чиновники лиги много говорят, а на деле мы сами все видим. Всю игру болельщики скандировали матом, и никто в это не вмешивался. И такое происходит не в первый раз. Здесь это постоянно и не только на матчах КХЛ. На всех матчах этой команды такое происходит: дети играют, вышка играет. У меня, конечно, эмоции кипят сейчас. Я не хочу лишнего наговорить. Регулятор у нас есть или нет? Или полная безнаказанность? Они могут делать все, что угодно. Что они в следующий раз будут исполнять? Что они придумают ещё? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом. Тут дети сидят на трибунах. Маленькие дети. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответа на эти вопросы.

— Считаете ли вы поведение ваших игроков Кузнецова и Плотникова по отношению к трибунам достойным? - спросил Ротенберга один из журналистов в пресс-центре «Мегаспорта».

— Давайте сначала вы повторите, что кричали трибуны, а я буду на вас смотреть. Вы повторите, что они говорят, а я буду Плотниковым. Ну, повторите. Давайте вместе повторите, что они кричали. Давайте честно общаться. Там три кричалки было. Я их хорошо знаю. Вы не можете повторить? Вы боитесь кого-то? А кого вы боитесь? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вообще никто. Вас закошмарили, что ли, всех? Нет. Ну, давайте повторите, что они говорили. Это ответ на ваш вопрос. Все, больше нет комментариев.

Но самую красивую точку к этому матчу поставил Telegram-канал СКА, тоже кое что перефразировав: «Мы не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!».