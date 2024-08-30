«Спартак» оштрафовали за кричалку фанатов ««Зенит» — позор российского футбола»

Футбольный клуб «Спартак» заплатит 20 тысяч рублей за кричалку своих фанатов ««Зенит» — позор российского футбола» в матче 6-го тура. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Отметим, что «Спартак» получает штраф за эту кричалку уже в третий раз в текущем сезоне. Ранее красно-белых наказывали за это по итогам матчей с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 1-м и 2-м турах чемпионата РПЛ.