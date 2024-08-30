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Спорт «Спартак» оштрафовали за кричалку фанатов ««Зенит» — позор российского футбола»

«Спартак» оштрафовали за кричалку фанатов ««Зенит» — позор российского футбола»

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4 комментария

Футбольный клуб «Спартак» заплатит 20 тысяч рублей за кричалку своих фанатов ««Зенит» — позор российского футбола» в матче 6-го тура. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Отметим, что «Спартак» получает штраф за эту кричалку уже в третий раз в текущем сезоне. Ранее красно-белых наказывали за это по итогам матчей с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 1-м и 2-м турах чемпионата РПЛ.

Напомним, что встреча 6 тура между «Зенитом» и «Спартаком» прошла 24 августа в Петербурге и завершилась нулевой ничьей, при этом ближе к победе были москвичи.

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Зенит Спартак Кричалка Фанаты Штраф
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Комментарии
4
282062675
30 августа 2024, 15:01
Почитаешь составы-позор для российского футбола-все! Одна чёрная масть
почти бросил..)
30 августа 2024, 15:18
Пора уже и привлекать за такую кричалку!..)
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