«Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Семака спасли Латышонок и сумасшедший подкат Барриоса

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России, ни разу не поразив ворота друг друга. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, почему петербургские болельщики должны быть рады такому результату.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Болельщикам «Зенита» перед матчем со «Спартаком» было очень тревожно. Председатель правления клуба Александр Медведев за несколько дней до него заявил, что в игре не примут участия Максим Глушенков, Вендел и Педро — лучшие игроки старта сезона. И все это на фоне неплохой игры москвичей, которых на пресс-конференции лично похвалил Сергей Семак. Эксперты сходились в одном: кажется, это первый шанс «Спартака» за много лет обыграть «Зенит».



Впрочем, стартовые протоколы ненадолго вернули веру в петербургский клуб. Неожиданно на поле с первых минут вышли и Вендел, и Педро. Ох уж этот Медведев, ох уж этот хитрый лис! Это была действительно неплохая попытка дестабилизировать соперника еще до стартового свистка, но главного тренера «Спартака» Деяна Станковича оказалось не так уж и просто напугать.



Полностью состав «Зенита» выглядел так: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Педро, Матео Кассьерра.

Между строк отметим, что нападающего красно-белых Александра Соболева не оказалось даже на скамейке запасных.

Для «Зенита» все сразу пошло не по плану. Спартаковцы действовали активнее и в разы опаснее с первых минут. Дополнительно москвичей гнали вперед болельщики с гостевого сектора, которые в отсутствие зенитовских фанатов легко заглушали всю остальную «Газпром Арену».



На 17-й минуте Эсекьель Барко отдал тонкий пас на ход. Олег Рябчук вылетел к краю вратарской и отбросил назад на Бонгонда. Тот попытался забить с шести метров, но ему помешали. Вскоре ситуацию спас Латышонок. Барко метнул от флажка к ближнему углу вратарской, а Угальде подставил голову, и мяч устремился в дальнюю часть ворот. Вратарь «Зенита» потащил одной рукой.



В добавленное время первого тайма начудил Эракович. Защитник «Зенита» неожиданно покатил мяч в неприкрытый угол ворот. Латышонок был совершенно не готов к такому, но успел обработать мяч.

На 62-й минуте Эракович окончательно стал одним из главных антигероев матча. Сербский футболист сине-бело-голубых в подкате пырнул Медину бутсой в голень, не успевая к мячу. За это он получил от главного арбитра Виталия Мешкова вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив сине-бело-голубых в меньшинстве.

Любопытный момент: уходящего Эраковича поцелуем в голову подбодрил главный тренер «Спартака» Станкович. Можно начать строить теории заговора, а можно вспомнить, что вместе они становились чемпионами Сербии в «Црвене Звезде».



«Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две желтые. Но даже если я играю против брата, то хочу победить», — рассказал после матча Станкович.



С лучшим игроком «Зенита» тоже было все понятно задолго до финального свистка. На 80-й минуте Латышонок отбил сразу два удара подряд. Сначала бил с дистанции Барко, а потом Литвинов приложился из окрестностей штрафной.



Но не только вратарь позволил «Зениту» сохранить лицо. В концовке встречи настоящее чудо исполнил Вильмар Барриос. После молниеносной атаки «Спартака» Маркиньос мастерски разобрался на подлете к углу штрафной и адресным пасом вывел Барко почти один на один с Латышонком. Но непонятно откуда выскочивший Барриос в подкате отвел угрозу от ворот.



Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая по факту стала спасением для «Зенита». Статистика также говорит не в пользу команды Сергея Семака. Московский клуб пробил 17 раз, в створ — 6. Петербуржцы нанесли 9 ударов, 2 из которых пришлись в ворота. «Спартак» больше владел мячом (55% против 45%) и подал больше угловых (9 против 3).



Еще ни разу в этом сезоне петербуржцы не были настолько близки к поражению. Если это эффект потерь в составе, то болельщикам сине-бело-голубых впору ждать возвращения Глушенкова или перехода нападающего Лусьяно Гондоу .

