Глушенков, Вендел и Педро не помогут «Зениту» в матче со «Спартаком»

Полузащитники футбольного клуба «Зенит» Вендел и Максим Глушенков, а также нападающий Педро не смогут принять участие в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака». Об этом 20 августа заявил председатель правления петербургской команды Александр Медведев в интервью ТАСС.



«К сожалению, Глушенков, Вендел и Педро не смогут выйти на поле», — заявил Медведев.

Он добавил, что Родригао и Ахметов также не смогут помочь команде — оба продолжают восстановление после травм. «Придется бороться за себя и за тех, кто не может выйти на поле», — резюмировал председатель правления «Зенита».