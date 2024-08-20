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    Глушенков, Вендел и Педро не помогут «Зениту» в матче со «Спартаком»

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    Полузащитники футбольного клуба «Зенит» Вендел и Максим Глушенков, а также нападающий Педро не смогут принять участие в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака». Об этом 20 августа заявил председатель правления петербургской команды Александр Медведев в интервью ТАСС.

    «К сожалению, Глушенков, Вендел и Педро не смогут выйти на поле», — заявил Медведев.

    Он добавил, что Родригао и Ахметов также не смогут помочь команде — оба продолжают восстановление после травм. «Придется бороться за себя и за тех, кто не может выйти на поле», — резюмировал председатель правления «Зенита».

    Глушенков получил перелом правой руки со смещением в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1). На данный момент он лидирует среди бомбардиров лиги с 7 голами в 5 играх. Вендел травмировался в матче с московским «Динамо» (1:0).

    Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 24 августа на «Газпром-Арене», начало в 17:30 мск.

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (13 очков), «Спартак» идет на четвертой строчке (10 очков).

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