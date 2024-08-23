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    «Зенит» почти купил аргентинского нападающего Гондоу за 10 миллионов евро

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    «Зенит» близок к подписанию 23-летнего аргентинского форварда Лусьяно Гондоу из «Аргентинос Хуниорс». Об этом 23 августа написал журналист Сезар Мерло в своих соцсетях.

    По его данным, в субботу нападающий планирует провести переговоры с руководством своего нынешнего клуба, чтобы завершить последние формальности сделки.

    Переход Гондоу в «Зенит» станет самой дорогостоящей продажей в истории «Аргентинос Хуниорс». Предполагается, что сумма отступных составит 10 млн евро.

    Контракт с 23-летним футболистом будет подписан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

    Гондоу играет за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За это время он провел 38 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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    Лусьяно ГондоуЗенитФорвардАргентинос Хуниорс
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