«Зенит» почти купил аргентинского нападающего Гондоу за 10 миллионов евро

«Зенит» близок к подписанию 23-летнего аргентинского форварда Лусьяно Гондоу из «Аргентинос Хуниорс». Об этом 23 августа написал журналист Сезар Мерло в своих соцсетях.



По его данным, в субботу нападающий планирует провести переговоры с руководством своего нынешнего клуба, чтобы завершить последние формальности сделки.



Переход Гондоу в «Зенит» станет самой дорогостоящей продажей в истории «Аргентинос Хуниорс». Предполагается, что сумма отступных составит 10 млн евро.



Контракт с 23-летним футболистом будет подписан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.



Гондоу играет за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За это время он провел 38 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

