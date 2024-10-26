Пятого сбежавшего заключённого нашли в сельском частном секторе

Полицейские в Липецкой области задержали ещё одного беглеца из исправительной колонии 26 октября — пятого из шести, сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Этот мужчина скрывался в частном секторе в селе Петровское. Его доставили в территориальный отдел полиции. Продолжается розыск последнего из шестерых сбежавших заключённых.