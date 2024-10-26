Пятого сбежавшего заключённого нашли в сельском частном секторе

Полицейские в Липецкой области задержали ещё одного беглеца из исправительной колонии 26 октября — пятого из шести, сообщает представитель МВД Ирина Волк.
Этот мужчина скрывался в частном секторе в селе Петровское. Его доставили в территориальный отдел полиции. Продолжается розыск последнего из шестерых сбежавших заключённых.
О побеге шестерых заключённых из исправительной колонии № 2 в Липецке стало известно 26 октября. По информации УФСИН, утром сотрудники колонии обнаружили подкоп, сразу после этого подсчитали осужденных, и оказалось, что шестерых не хватает. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, допустивших побег. Сначала двоих нашли в Тамбовской области, затем еще двоих в Липецкой, при этом один был ранен.
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