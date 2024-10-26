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Общество В Ленобласти ожидаются гололедица и снег

В Ленобласти ожидаются гололедица и снег

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2 комментария

Зима подкрадывается к порогу. В воскресенье в Ленинградской области возможна гололедица, а во вторник — снег. Об этом предупреждает 26 октября региональное ГУ МЧС.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 октября в регионе дождь, ночью и утром в отдельных районах туман, местами до 0 градусов, на дорогах местами гололедица. В понедельник, 28 октября, — дождь, утром и днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Во вторник, 29 октября, — дождь, по северу области местами с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица.

В столичном регионе дорожники уже советуют автомобилистам менять резину.

«Мы призываем водителей вовремя менять летнюю резину на зимнюю. При температуре ниже +5-7°C летняя резина твердеет», — отмечается в сообщении Дептранса Москвы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также уже предупреждал, что пора доставать зимнюю резину для машин.

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Комментарии
2
DEMOMON
1 час
Пока что погодные сайты об этом умалчивают. Ну и кто врёт?
Гость
33 минуты
пора ввести новый штраф, для тех кто вовремя не переобулся, начнут создавать дтп и пробки, а потом- а как так снег в ноябре?..
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