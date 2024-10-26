В Ленобласти ожидаются гололедица и снег

Зима подкрадывается к порогу. В воскресенье в Ленинградской области возможна гололедица, а во вторник — снег. Об этом предупреждает 26 октября региональное ГУ МЧС .

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 октября в регионе дождь, ночью и утром в отдельных районах туман, местами до 0 градусов, на дорогах местами гололедица. В понедельник, 28 октября, — дождь, утром и днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Во вторник, 29 октября, — дождь, по северу области местами с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица.