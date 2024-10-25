Она близко. Сначала придут просто дожди и ветер, а потом — «самое неприятное»

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Похолодание в Петербург и Ленобласть придет в понедельник, 28 октября, после прохождения холодного атмосферного фронта с дождями. В первой половине недели оно должно быть плавным, температура будет понижаться постепенно. А затем в прогнозе снег и заморозки. В общем, зима близко. Пора доставать не только зимние шапки, но и зимнюю резину для машин. Об этом 25 октября сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

После выходных с повышенным атмосферным давлением погоду начнут определять циклоны. Она будет ветреная, преимущественно с западными ветрами до 8-13 м/с. Атмосферные фронты будут поливать нас дождями разной интенсивности. Это всё будет сбивать температуру. В итоге в первой половине недели по ночам ожидается в среднем 4-6 градусов, в дневные часы — 7-9 градусов. А дальше станет ещё хуже.

«Всё самое неприятное начинается во второй половине недели. Влияние циклонов, которые будут проходить вблизи Санкт-Петербурга в этой холодной воздушной массе, приведет к осадкам в виде мокрого снега и снега. В дополнительном усилении ветра, а при смещении циклонов через Финский залив направление ветра будет меняться», — пишет Колесов.

И самое важное — не исключены слабо отрицательные температуры по ночам и низкие днём, максимум плюс 5.

«Так что начинаем настраиваться на первое предзимье, но о понижении температуры в районе смены месяца мы уже давно говорим. Поэтому предстоящие выходные дни надо провести правильно. Посадить на даче под зиму то, что ещё не успели посадить. Подготовить зимние колёса к дальнейшему переобуванию», — советует Колесов.

«Циклоны ещё придут, тепло будут приносить, но этот первый период похолодания может быть достаточно неприятный. Погода в Санкт-Петербурге и так нас слишком долго радовала два первых осенних месяца», — напоминает синоптик.

Напомним, в выходные у нас ещё есть возможность насладиться тёплой осенью. Подробный прогноз на каждый день читайте на «Фонтанке».