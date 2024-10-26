Петербургскому боксеру проломили голову на соревнованиях

Боксер из Петербурга госпитализирован из клуба единоборств на Конюшенной улице, где проходили соревнования. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 октября.

Пострадавшего доставили в стационар в субботу после полуночи. Установлено, что травму он получил за пять часов до этого. У пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, а также перелом носа и медиальной стенки орбиты. В состоянии средней степени тяжести его поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.