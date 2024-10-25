СКА обыграл «Спартак», отыгравшись после 0 : 2 в первом периоде

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Встреча проходила 25 октября в Москве. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5 : 2 (0 : 2, 3 : 0, 2 : 0).

Голы за СКА забили Евгений Кузнецов (26-я минута), Захар Бардаков (27-я), Василий Глотов (31-я), Сергей Плотников (43-я) и Данила Галенюк (46-я).

У «Спартака» отличились Павел Порядин (13-я минута) и Егор Филин (19-я).

Благодаря этой победе СКА одержал шестую победу подряд и 14-ю в сезоне. Армейцы закрепились на втором месте Западной конференции с 29 очками. Выше только «Локомотив», у которого 34 очка.

Следующий матч команда Романа Ротенберга проведет 28 октября в Петербурге против «Сибири».