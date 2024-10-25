Юный петербуржец попал в реанимацию после того, как покурил вейп

Правдивость предупреждения Минздрава о вреде курения для здоровья на своем опыте проверил юный житель Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», утром 25 октября срочная госпитализация понадобилась 16-летнему жителю Байконурской улицы.

Известно, что до того, как почувствовать себя плохо, подросток покурил вейп. Медики диагностировали ингаляционное отравление веществом и поместили его в реанимацию.

Состояние оценивается как тяжелое.