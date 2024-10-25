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Общество Политика Путин: Россия до сих пор поставляет газ через Суджу и не отказывает Европе в поставках

Путин: Россия до сих пор поставляет газ через Суджу и не отказывает Европе в поставках

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4 комментария

Россия до сих пор поставляет газ в Европу через Суджу и Украину и не отказывается от дальнейших поставок. Об этом 25 октября заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Однако, по его словам, Киев, судя по всему, не намерен продлевать контракт на прокачку российского газа, который заканчивается в декабре 2024 года, хотя бронировать мощности для поставок газа в 2025 году надо было начинать уже в июле.

Путин отметил, что «существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям». «И мы не отказываем в этих поставках», добавил он (цитата по РИА Новости).

В начале 2024 года Украина заявила, что не намерена продлевать контракт с российской стороной о транзите газа в Европу, в том числе в Венгрию. До этого, в октябре 2023 года, в Киеве также говорили об отказе продлевать соглашение на транзит топлива в страны ЕС, чем обеспокоили руководство Австрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что проблема с транзитом российского газа через Украину в Венгрию отпала. Прокачивать топливо страна сможет через «Турецкий поток».

Ситуация усложняется тем, что точка входа в трубопровод с российской стороны находится в Судже, где находятся украинские войска, 6 августа вторгшиеся в Курскую область.

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Путин Поставки газа Суджа Украина Европа
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Комментарии
5
Mies
5 минут
Смешить вас мне с годами все трудней,.. (С)
Гость
3 минуты
А.., пацаны в окопах знают хоть об этом?..)
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