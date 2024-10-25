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Власть Общество Fontanka.Digital Олень-фурри и рогатый Зеленский: на российском госТВ обсудили саммит БРИКС и квадроберство

Олень-фурри и рогатый Зеленский: на российском госТВ обсудили саммит БРИКС и квадроберство

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4 комментария

Заявления Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани и реакцию мирового сообщества на них горячо обсуждали на российском госТВ на этой неделе. Отдельного внимания от бессменного ведущего шоу «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова была удостоена тема квадроберства и фурри.

Подборку телевизионных эфиров 25 октября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Вот основные тезисы, выдвинутые ведущими и гостями отечественных общественно-политических ток-шоу:

  • Саммит БРИКС — это «коллективный Махатма Ганди», призванный деколонизировать мир.

  • Коллективный Запад врет, что не думает о БРИКС. На самом деле из-за казанского саммита «нервы у Запада уже закончились».

  • Квадроберство — победа тех, кто хочет нормализовать зоофилию, уверен Никита Михалков.

Что общего у Зеленского с западным оленем-квадробером и какие страны обеспечивают тыловую зону России, смотрите в нашей постоянной рубрике.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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БРИКС Зеленский Квадроберы Украина СВО
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Комментарии
4
282437267
16 минут
смысл здесь толкать рекламу РосТВ, здесь, на F, процентов 90 - здоровые люди. которые предохраняются от постыдных заболеваний
Гость
1 час
В эпоху совка на ТВ тоже была сплошная ложь и пропаганда, но тогда всё это делалось с исключительным профессионализмом. Сейчас на ТВ тот же самый совок, но уже, увы, даже без намёка на профессионализм.
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