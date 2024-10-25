Источник: «Фонтанка.ру»

Заявления Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани и реакцию мирового сообщества на них горячо обсуждали на российском госТВ на этой неделе. Отдельного внимания от бессменного ведущего шоу «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова была удостоена тема квадроберства и фурри.

Подборку телевизионных эфиров 25 октября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Вот основные тезисы, выдвинутые ведущими и гостями отечественных общественно-политических ток-шоу:

Саммит БРИКС — это «коллективный Махатма Ганди», призванный деколонизировать мир.

Коллективный Запад врет, что не думает о БРИКС. На самом деле из-за казанского саммита «нервы у Запада уже закончились».

Квадроберство — победа тех, кто хочет нормализовать зоофилию, уверен Никита Михалков.

Что общего у Зеленского с западным оленем-квадробером и какие страны обеспечивают тыловую зону России, смотрите в нашей постоянной рубрике.