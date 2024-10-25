Михаил Скигин перехватил в суде управление «Петербургским нефтяным терминалом»

Савеловский районный суд Москвы вынес постановление об аресте 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), принадлежащих Елене Васильевой. Решение подразумевает запрет голосования этими акциями, так что теперь второй владелец, семья Михаила Скигина, может управлять компанией как единственный акционер.
Поводом для такого решения стало ходатайство следователя ОМВД по Хорошевскому району Москвы, который расследует уголовное дело по части 3 статьи 159 (мошенничество). Итогом этого дела может стать признание незаконным передачи Елене Васильевой акций ПНТ, принадлежавших ее супругу.
Решение об аресте акций Савеловского суда вступило в законную силу 19 сентября. А 14 сентября суд вынес постановление, разъясняющее порядок голосования на собрании акционеров ПНТ: «Необходимо руководствоваться нормами для обществ, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру».
По информации «Фонтанки», уже 21 октября от имени ПНТ было подано заявление в ФНС по форме Р13014 о внесении изменений в учредительные документы, которое в том числе может предполагать и смену генерального директора. Срок готовности документов с решением ФНС — 29 октября. То есть в этот день, формально, в компании может смениться руководитель, который должен будет принимать меры по получению в свои руки бразд правления на терминале.
Спор между Еленой Васильевой и семьей Михаила Скигина из-за контроля над ПНТ возник летом 2023 года. Тогда предпринимательница предъявила документы, в которых значилось, что ее супруг, Сергей Васильев, подарил принадлежащие ему 50% акций. При этом, по данным «Фонтанки», сам авторитетный предприниматель к тому времени был не способен принимать самостоятельные решения и вместо него бумаги подписывал рукоприкладчик.
ПНТ — крупнейший оператор по перевалке нефтепродуктов в порту Петербурга. Выручка за 2023 год превысила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — около 5,7 млрд.