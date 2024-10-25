Михаил Скигин перехватил в суде управление «Петербургским нефтяным терминалом»

Савеловский районный суд Москвы вынес постановление об аресте 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), принадлежащих Елене Васильевой. Решение подразумевает запрет голосования этими акциями, так что теперь второй владелец, семья Михаила Скигина, может управлять компанией как единственный акционер.

По информации «Фонтанки», уже 21 октября от имени ПНТ было подано заявление в ФНС по форме Р13014 о внесении изменений в учредительные документы, которое в том числе может предполагать и смену генерального директора. Срок готовности документов с решением ФНС — 29 октября. То есть в этот день, формально, в компании может смениться руководитель, который должен будет принимать меры по получению в свои руки бразд правления на терминале.