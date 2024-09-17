А наследство-то, говорят, ненастоящее. Генпрокуратура указала на нотариуса главы ПНТ Елены Васильевой

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В Петербурге возобновляется следствие по действиям нотариуса, заверившего дарение миллиардных активов серьезно больного совладельца ПНТ Сергея Васильева. Оказывается, было уголовное дело, его отменили, а Генпрокуратура теперь реанимирует. Ситуация может кардинально повлиять на конфликт акционеров. «Фонтанка» цитирует силовиков.



На днях в прокуратуру Петербурга поступило указание Генеральной прокураты на недопустимость ослабления надзора за обстоятельствами, сложившимися в конкретном эпизоде уже длительного конфликта между акционерами «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ). По информации нашего издания, это касается не попадавшей в публичное поле темы – достоверности дарения 50% ПНТ, элитной недвижимости и уникального автопарка бизнесмена Васильева своей супруге.



Акционером «ПНТ» известный предприниматель Сергей Васильев перестал быть в мае 2022 года https://www.fontanka.ru/2023/07/17/72502088/. К тому времени его здоровье уже почти год как не позволяло не только принимать стратегические решения, но и заботиться о себе самом.



Переход права собственности оформлялся дарственной на имя супруги Елены Васильевой. В процедуре принимал участие рукоприкладчик. Это свидетельствует о том, что сам бизнесмен ничего не мог подписать физически. Заверила процесс нотариус Торопова. Стоимость такого подарка, отталкиваясь от оценки бизнеса ПНТ, могла составить 6-10 млрд рублей.

По информации «Фонтанки», следствие УМВД Петроградского района еще в октябре 2023 года возбудило уголовное дело в отношении петербургского нотариуса Тороповой по части второй статьи 202 УК – «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами». В материалах указано, что нотариус не находилась по указанному адресу на Каменноостровском проспекте (квартира Васильева) в момент якобы «регистрации процедуры дарения, а при осуществлении своих действий, не имела возможности убедиться в реальном волеизъявлении Васильева» (цитата, постановление в распоряжении «Фонтанки»).



Однако, прокуратура Петроградского района отменила данное постановление.

Напомним: до возбуждения уголовного дела в отношении нотариуса полицейские пытались повстречаться с Васильевым https://www.fontanka.ru/2023/08/16/72604133/, так как в ГУ МВД поступило заявление от его партнера по ПНТ Михаила Скигина, уже год, как потерявшего какую-либо связь с Васильевым и не понимающим жив ли он, где находится и осознает ли какие процессы идут на их совместном предприятии после конфликта Скигина с Еленой Васильевой https://www.fontanka.ru/2023/07/17/72501692/. Как описывал развитие тех событий 47news https://47news.ru/articles/236116/, противостояние прошло шумно, но сотрудники не стали штурмовать имение Васильева в Вырице. Поговорить с ним не довелось.



Прокуратура района согласилась со следователем во всем, но указала: «в материалах отсутствуют сведения, подтверждающие причинение действиями Тороповой кому-либо существенного вреда. В частности, Васильев по обстоятельствам причинения ему вреда не опрошен … супруга не сообщила о совершении в отношении Васильева каких-либо противоправных действий» (цитата, документ в распоряжении «Фонтанки»).

Именно доказательства волеизъявления Васильева и добивается его деловой партнер по ПНТ Михаил Скигин.

Михаил - сын прежнего партнера Сергея Васильева, покойного Дмитрий Скигина. Трое его детей делят между собой вторые 50% акций ПНТ и исторически занимались оперативным управлением компанией. Елена Васильева захотела - и смогла - изменить этот статус-кво.



Елена Васильева, став владелицей 50% компании, стала действовать решительно. Спустя короткое время она потребовала на совете директоров уволить прежнего гендиректора терминала и назначить другого. Следом - еще одно требование - выбрать ее председателем совета директоров. Так вышло, что в силу процедурных причин прежний председатель, Михаил Скигин не попал даже в список претендентов на переизбрание (Эти изменения Скигины пытаются с тех пор оспорить в суде).

Тишина в этом вопросе продолжалась до середины сентября этого года. Сегодня прокуратура Петербурга на основании указания Генеральной прокуратуры сняла тему нотариуса с паузы. В противовес прежнему решению районной прокуратуры, вышестоящий орган сформулировал: «нотариус Торопова при совершении данного нотариального действия явно злоупотребила своими полномочиями, чем причинила существенный вред правам Васильева, а также законным интересам общества и государства, подорвав своими действиями престиж и доверие к нотариату» (цитата, документ в распоряжении «Фонтанки»). Заодно Генеральная прокуратура поддерживает намерение все-таки установить местонахождение бывшего миллиардера Васильева и выяснить что с ним происходит, удивлена не наступательностью полицейского следствия.



Тем временем, при председателе совета директоров ПНТ Елене Васильевой финансовые показатели терминала пошли вверх. Если в 2022 году выручка оказалась на уровне 6,6 млрд рублей (почти на миллиард меньше, чем годом ранее), то в отчетности за 2023 году в этой графе значится уже 9,2 млрд рублей. А чистая прибыль подскочила с 3,6 до 5,7 миллиардов. Безусловно, это связано не только с успехами менеджмента, но и с новыми экономическими реалиями, повлиявшими на логику перевалки нефтепродуктов.

Также «Фонтанка» выяснила, что на данный момент в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается иск акционеров ПНТ к Елене Васильевой, как вступившей в наследство своего супруга». В частности, оспаривается и сам факт дарения 50% «Петербургского нефтяного терминала.

«Васильев не подписывал доверенность - за него это сделал рукоприкладчик … Во время совершения нотариального действия по выдаче доверенности нотариус фактически по адресу Васильева не находился. … Нотариус совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 202 Уголовного кодекса РФ. Нотариус выдал доверенность в пользу своей близкой подруги Васильевой без участия Васильева и, как следствие, не проверил дееспособность Васильева, не убедился в наличии реального волеизъявления Васильева», - убежден истец (цитаты, иск в распоряжении «Фонтанки»).



В случае, если следствие вновь установит нарушение акта дарения 50% ПНТ Елене Васильевой, под бой будет поставлено не только ее статус наследницы, но и все финансовые операции ПНТ за время ее управления.

