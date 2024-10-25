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Авто Трасса М-11 «Нева» переходит на зимние скорости

Трасса М-11 «Нева» переходит на зимние скорости

Зима сменяет лето на скоростных федеральных трассах. До следующего теплого сезона на М-11 «Нева» и М-4 «Дон» прикрутят максимальную скорость.

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С 28 октября на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» вводится зимний скоростной режим, сообщает 25 октября пресс-служба ГК «Автодор». Это означает, что на М-11 от Москвы до Петербурга максимальную разрешенную скорость снизят до 110 км/ч, а на участке с 296-го по 322-й километр М-4 «Дон» в Тульской области — до 90 км/ч.

На лето для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонны скоростной режим там поднимали до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно. На зиму скорость сбавляют для безопасности участников движения при неблагоприятных погодных условиях. Повышенный скоростной режим восстановят весной 2025 года.

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Трасса М-11 М-4 Дон Скоростной режим
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