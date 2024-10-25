«Перепелочку не дадите?» На балкон к петербурженке сел крылатый визитер

Необычный гость заявился к петербурженке Лидии на дом. Прямо на балкон прилетел ястреб-перепелятник. Фотографии Лидия публикует 25 октября в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Ястребы-перепелятники — редкие для города птицы. Более того, большинство на зимовку улетают в другие края, однако единицы остаются. Живут они в парковых и лесных зонах, например в Сосновке и на Елагином острове. На севере Петербурга есть перепелятник, который любит балконы.