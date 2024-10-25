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Общество «Перепелочку не дадите?» На балкон к петербурженке сел крылатый визитер

«Перепелочку не дадите?» На балкон к петербурженке сел крылатый визитер

1 443
4 комментария

Необычный гость заявился к петербурженке Лидии на дом. Прямо на балкон прилетел ястреб-перепелятник. Фотографии Лидия публикует 25 октября в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Ястребы-перепелятники — редкие для города птицы. Более того, большинство на зимовку улетают в другие края, однако единицы остаются. Живут они в парковых и лесных зонах, например в Сосновке и на Елагином острове. На севере Петербурга есть перепелятник, который любит балконы.

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Комментарии
4
280920854
44 минуты
пошел синичкам на зиму семечки покупать. От цены ох... 1-кг у аульных 140 руб. только в Отрадном нашел по 70 и это при супер урожае в стране. В том году при неурожае был под Сталинградом - так куча просто неубранных полей. Похоже искусственный дефицит.
Гость
35 минут
Видок у него - недобрый, похоже, что и воробьём не побрезгует..)
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