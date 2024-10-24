Никакого кофе в стаканчиках. В СПбГАСУ студентам запретили проносить в вуз еду и напитки

В корпусах СПбГАСУ развесили объявления от администрации с просьбой не приносить в вуз еду и напитки. По словам студентов, охрана восприняла рекомендацию буквально — студентов и преподавателей не пускают на территорию корпуса даже со стаканчиком кофе.

Источник: читатель «Фонтанки»







По словам обучающихся, многие берут с собой сэндвичи или еду в контейнерах из дома. Сегодня администрация вуза развесила по корпусам объявления с убедительной просьбой не проносить на территорию учебных корпусов перекусы и напитки в одноразовой посуде — питайтесь в столовой или пользуйтесь многоразовой. Тем не менее рекомендацию в вузе трактуют как обязательное требование — охрана не пускает студентов.

«Студентов, которые приходят с кофе, разворачивают у турникетов. Одна девочка прятала стаканчик в куртке», — рассказали «Фонтанке» студенты. Одна из читательниц утверждает, что в университет со своей едой не пропустили даже преподавателя.

«Фонтанка» направила запрос в СПбГАСУ.

Год назад столовая университета закрывалась на 45 дней из-за отравлений у десятков человек. Всего был зарегистрирован 51 случай кишечных инфекций среди студентов и преподавателей университета. У 33 из них нашли сальмонеллу. Тогда в университете сообщили, что Роспотребнадзор в ходе проверки ничего криминального в смывах с оборудования и рук сотрудников столовой не нашел.

Летом 2024 года суд вынес приговор по делу о пищевом отравлении студентов — шеф-повара в ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» и замещающего должность завпроизводством Алексея Шапиро признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей).

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.