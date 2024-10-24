«Газпром» построит дороги для яхт-клуба и гостиницы в Стрельне

Археологи провели раскопки перед строительством дорог к гостиничному комплексу и яхт-клубу, который строит «Газпром» в Стрельне, по соседству с Константиновским дворцом. Акт историко-культурной экспертизы был опубликован на сайте комитета по охране памятников.
Раскопки проводились для установления факта наличия или отсутствия объектов культурного наследия на территории, где будет реализоваться уже пятый этап строительства проекта — две проектируемые улицы, а также реконструкция Сосновой аллеи. В зоне исследования конструкции культурные отложения и другое, что могло бы отвечать признакам памятника, выявлено не было.
Проект планировки (ППТ) на эту территорию был утвержден в конце 2022 года, однако в июле 2024 года комитет по градостроительству издал распоряжение о подготовке изменений в ППТ. Документацию необходимо подготовить до 15 июля 2025 года. Планируются для размещения три объекта: улицы должны иметь от 2 до 4 полос движения по 3 метра шириной каждая.
Кроме того, корректируется и проект планировки и непосредственно территории будущей марины. В списке планируемых к размещению объектов: «Спортивные сооружения для занятия водными видами спорта (яхт-клуб)». Первый этап подготовки должен быть завершен до 25 октября 2024 года, второй — 25 апреля 2025 года.
В настоящее время есть только одно действующее разрешение на строительство — первого этапа гостиничного комплекса с яхт-клубом. Документ был выдан в 2019 году, в 2021-м в него внесли изменения, а в 2023 году его действие продлили до конца 2026 года. Разрешение было выдано ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Первый этап — непосредственно гостиничный комплекс и спортивный клуб. Это пятиэтажное здание с площадью застройки 15,2 тыс. кв. метров. Там предполагается размещение 180 номеров. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте.
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