«Газпром» построит дороги для яхт-клуба и гостиницы в Стрельне

Археологи провели раскопки перед строительством дорог к гостиничному комплексу и яхт-клубу, который строит «Газпром» в Стрельне, по соседству с Константиновским дворцом. Акт историко-культурной экспертизы был опубликован на сайте комитета по охране памятников.

Раскопки проводились для установления факта наличия или отсутствия объектов культурного наследия на территории, где будет реализоваться уже пятый этап строительства проекта — две проектируемые улицы, а также реконструкция Сосновой аллеи. В зоне исследования конструкции культурные отложения и другое, что могло бы отвечать признакам памятника, выявлено не было.

Проект планировки (ППТ) на эту территорию был утвержден в конце 2022 года, однако в июле 2024 года комитет по градостроительству издал распоряжение о подготовке изменений в ППТ. Документацию необходимо подготовить до 15 июля 2025 года. Планируются для размещения три объекта: улицы должны иметь от 2 до 4 полос движения по 3 метра шириной каждая.