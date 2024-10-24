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Происшествия «Ты воевал? А я воевал!» Странный пассажир в петербургском метро оказался лишним и ушел в слезах

«Ты воевал? А я воевал!» Странный пассажир в петербургском метро оказался лишним и ушел в слезах

7 321
20 комментариев

Неизвестный мужчина, вероятно, в измененном сознании, агрессивно разнообразил бытовой вечер возвращавшихся с работы пассажиров петербургского метрополитена. Он сыпал оскорблениями и мерялся с другими мужчинами званиями. В итоге его выставили из вагона, сопроводив струей «перца». Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказала одна из пассажирок 24 октября.

Инцидент произошел около 21:30 накануне на красной ветке метро между станциями «Владимирская» и «Пушкинская». Часть конфликта очевидцы сняли на видео, которое сегодня появилось в Сети. «Я сидела рядом с женщиной, которая снимала, — вспоминает наша собеседница. — Видео не с начала, естественно. Мы не ожидали».

С ее слов, молодой мужчина в черных штанах и куртке зашел в вагон и начал приставать к пассажирам. Первой под грубый монолог попала девушка. «Этот воевака сразу подошел к ней и очень грубо обзывал ее, заставлял встать с места, ибо он же „воевал“. Там встал парень молодой, тот на него переключился и снова выгнал девушку эту. Дальше парень от него тоже подальше ушел, а затем — то, что на видео. Капитан взрослый сделал ему замечание», — говорит очевидица.

Судя по кадрам, взрослый мужчина, представившийся капитаном третьего ранга, затягивать беседу с буйным пассажиром не стал и скоро покинул вагон. «Ты воевал? А я воевал! — продолжал кричать пассажир и приговаривал: — Ахмат — сила».

После дебошир перекинулся на других пассажиров, но в итоге терпение у последних лопнуло. «Его вышвырнули, и в конце был перцовый баллончик.<…> Мы не поняли, кто именно перцовый достал, но этому „герою“ досталось им в глаза. Но мне показалось, что перцовый был у „героя“, потому что парень из вагона руки подставил и запах перца был в вагоне», — заключила пассажирка.

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Комментарии
21
266097915
1 час
Скоро эти "герои" будут на каждом углу.
михаил.ру
2 часа
Воевака! впервые такое встретил слово
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