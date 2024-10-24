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Общество Гость с красным носом появился в Петербурге второй раз в истории

Гость с красным носом появился в Петербурге второй раз в истории

1 347
1 комментарий

На Елагином острове заметили красноносого нырка — крайне редкую для нашего региона утку. Это второй случай её появления в Петербурге за всю историю наблюдений, а в Ленинградской области красноносый нырок был отмечен всего несколько раз. Об этом сообщает биолог Павел Глазков 24 октября в своем канале «Каждой твари по паре».

Красноносый нырок – это южный вид. Обитает в степях и пустынях от Пиренейского полуострова до Монголии, на территории России - в низовьях Волги и на юге Сибири.

Перед нами самец в летнем наряде. Только у самцов клюв ярко-красный, у самок он тёмно-бурый с маленьким розовым пятном на кончике. Вообще, птицы часто получают названия именно за брачный окрас самцов. Весной этот нырок станет совсем нарядным: ярко-оранжевая голова, а шея, грудь и брюхо — воронено-чёрного цвета.

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Комментарии
2
Панкихой
13 минут
За главстерхом из Монголии подтянулась.
274573038
1 минута
Пускай Гладков главный комментарий дает к каждой птице!Съедобная или нет?!?!
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