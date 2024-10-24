Лев Лурье представит в «Подписных изданиях» книгу «Вокруг Довлатова»

В среду, 30 октября, в «Подписных изданиях» на Литейном, 57, пройдет презентация книги «Вокруг Довлатова: материалы чтений „Дня Д“ 2020–2023».









Несмотря на достаточно формальное название, эта книга — сборник материалов, посвященных разным аспектам жизни СССР и Ленинграда, особенностям времени и его героям. Доклады и выступления, легшие в основу сборника «Вокруг Довлатова» и прозвучавшие в рамках «Дней Д» разных лет, готовили видные филологи, искусствоведы, краеведы и историки, в том числе Андрей Арьев, Валерий Шубинский, Никита Елисеев, Полина Барскова. Лев Лурье выступил составителем сборника. Его выпуск приурочили ко «Дню Д» 2024 года, который проходил 31 августа и 1 сентября.

«День Д» — это петербургский праздник, который организаторы называют календарным. Он приурочен ко дню рождения Сергея Довлатова. Мероприятия проводятся с 2016 года.

Встречу промодерирует директор фестиваля «День Д» и издатель книги Анастасия Принцева. Начало мероприятия в 19:00. Любителей Довлатова просят пройти регистрацию по ссылке.