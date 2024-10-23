Минское «Динамо» прибыло в Хельсинки на матч Лиги конференций УЕФА. Тренера пытались заставить говорить о политике

Футбольный клуб «Динамо Минск» прибыл в столицу Финляндии, чтобы сыграть с HJK в матче Лиги конференций УЕФА. Однако матч авансом называют «спорным», а минский клуб — «находящимся под контролем Лукашенко». Об этом 23 октября пишет издание Yle, попытавшееся вывести тренера Вадима Скрипченко на политический разговор.

Издание заявляет, что клуб «Динамо Минск» якобы «получает государственную поддержку, а президент Александр Лукашенко вмешивался в игру команды». При этом Европейская футбольная ассоциация не отстраняла сборную и клубы Белоруссии от участия в своих турнирах.

В начале пресс-конференции Скрипченко сразу подчеркнул, что намерен говорить только о предстоящем матче, но журналисты упорно продолжали спрашивать его о том, «как геополитическая ситуация влияет на команду», «каково играть фактически без болельщиков» и «какая будет реакция, если какая-то команда откажется играть по политическим причинам».

Скрипченко просил задавать вопросы «только по матчу» и заявлял, что команда «не живет сослагательным наклонением „если“».

Примечательно, что в HJK не стали занимать позицию по поводу того, следует ли отстранить Белоруссию от участия в международных футбольных турнирах, а главный тренер команды Тони Коркеакуннас сказал следующее: «Мое мнение ни на что не влияет. Я в политику не лезу».

3 октября матч в Турку между финскими футбольными клубами ТПС и «Яро» был приостановлен в конце первого тайма из-за оскорблений со стороны болельщиков. Участников клуба «Яро» с российскими корнями засыпали оскорблениями во время матча.