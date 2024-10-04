Россиян из финского футбольного клуба «Яро» засыпали оскорблениями во время матча

Матч между финскими футбольными клубами ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари, который проходил накануне в рамках Первой лиги, был приостановлен в конце первого тайма из-за оскорблений со стороны болельщиков. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает Yle.



Участников клуба «Яро» с российскими корнями засыпали оскорблениями во время матча. Среди тех, кого пытались унизить болельщики, оказались Сергей Лазарев и Сергей Ерёменко. Футболист Лазарев является гражданином РФ, а у Ерёменко два паспорта — спортсмен принял российское гражданство в 2018 году, когда хотел играть за сборную России.



Известно, что выкрикивающих оскорбления вывели с трибуны стадиона. Всего охрана удалила с футбольного матча семь человек.



Как отмечает директор «Яро» Тобиас Странд, он не слышал, как именно оскорбляли его игроков на соревнованиях в финском городе Турку. Тем не менее Странд отметил, что этот случай не стал первым — футболисты с российскими корнями и раньше сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны болельщиков. Так, игры в Турку прерывались трижды в этом сезоне из-за оскорбительных выкриков зрителей.



Между тем руководитель футбольного клуба ТПС Ким Экроос извинился за поведение болельщиков.



«Мы стыдимся и сожалеем, что игроки команды вновь подверглись расистским оскорблениям на нашем домашнем матче. У нас нулевая толерантность к расизму, и лица, ведущие себя неподобающим образом, не приветствуются в рядах ТПС», — заявил Экроос.



Тобиас Странд, в свою очередь, принял извинения руководителя футбольного клуба ТПС, но подчеркнул, что необходимо искать альтернативные варианты проведения матчей в подобных случаях. По его словам, следующий матч можно провести без зрителей, как порой делают на международных соревнованиях.



Ранее футболисты сборной Аргентины во время празднования победы в финале Кубка Америки спели расистскую кричалку про французских игроков. Кричалка попала в прямой эфир, который вел в соцсетях полузащитник Энцо Фернандес. В итоге от Фернандеса отписались футболисты английского клуба «Челси», в котором он играет, семеро из которых — французы. После этого полузащитник извинился перед клубом.