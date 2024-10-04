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Общество Спорт Россиян из финского футбольного клуба «Яро» засыпали оскорблениями во время матча

Россиян из финского футбольного клуба «Яро» засыпали оскорблениями во время матча

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8 комментариев

Матч между финскими футбольными клубами ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари, который проходил накануне в рамках Первой лиги, был приостановлен в конце первого тайма из-за оскорблений со стороны болельщиков. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает Yle.

Участников клуба «Яро» с российскими корнями засыпали оскорблениями во время матча. Среди тех, кого пытались унизить болельщики, оказались Сергей Лазарев и Сергей Ерёменко. Футболист Лазарев является гражданином РФ, а у Ерёменко два паспорта — спортсмен принял российское гражданство в 2018 году, когда хотел играть за сборную России.

Известно, что выкрикивающих оскорбления вывели с трибуны стадиона. Всего охрана удалила с футбольного матча семь человек.

Как отмечает директор «Яро» Тобиас Странд, он не слышал, как именно оскорбляли его игроков на соревнованиях в финском городе Турку. Тем не менее Странд отметил, что этот случай не стал первым — футболисты с российскими корнями и раньше сталкивались с пренебрежительным отношением со стороны болельщиков. Так, игры в Турку прерывались трижды в этом сезоне из-за оскорбительных выкриков зрителей.

Между тем руководитель футбольного клуба ТПС Ким Экроос извинился за поведение болельщиков.

«Мы стыдимся и сожалеем, что игроки команды вновь подверглись расистским оскорблениям на нашем домашнем матче. У нас нулевая толерантность к расизму, и лица, ведущие себя неподобающим образом, не приветствуются в рядах ТПС», — заявил Экроос.

Тобиас Странд, в свою очередь, принял извинения руководителя футбольного клуба ТПС, но подчеркнул, что необходимо искать альтернативные варианты проведения матчей в подобных случаях. По его словам, следующий матч можно провести без зрителей, как порой делают на международных соревнованиях.

Ранее футболисты сборной Аргентины во время празднования победы в финале Кубка Америки спели расистскую кричалку про французских игроков. Кричалка попала в прямой эфир, который вел в соцсетях полузащитник Энцо Фернандес. В итоге от Фернандеса отписались футболисты английского клуба «Челси», в котором он играет, семеро из которых — французы. После этого полузащитник извинился перед клубом.

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Комментарии
8
iamback
14 минут
как хоть играли-то? А то может по делу кричали
282694747
1 час
Коммент Димы будет?
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