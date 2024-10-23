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Власть Володин раскритиковал депутатов за смех во время обсуждения ЖКХ Москвы и Петербурга

Володин раскритиковал депутатов за смех во время обсуждения ЖКХ Москвы и Петербурга

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9 комментариев

Председатель Госдумы осудил депутатов, которые рассмеялись, когда Вячеслав Володин указал на отсутствие проблем у Москвы и Санкт-Петербурга в сфере ЖКХ. Слова спикера прозвучали во время пленарного заседания ГД, трансляцию которого в среду, 23 октября, вело «Дума ТВ».

По словам Володина, россияне продолжают обращаться с жалобами на рост тарифов на коммунальные услуги, качество которых остается низким. В связи с этим он решил обратить внимание на то, как с проблемами в сфере ЖКХ справляется Москва и Петербург, но один из депутатов перебил его, сказав, что у городов «половина федерального бюджета», поэтому они не сталкиваются с тем же объемом проблем, что и другие регионы. После этого последовал смех.

«Нет, не половина бюджета. Не в этом проблема. Вот как раз смех некоторых — ответ на вопрос. Почему тогда Самарская область, относясь к десяти крупнейшим экономикам РФ, имеет все проблемы [в ЖКХ]? Не надо противопоставлять Москву другим регионам. Не надо противопоставлять Питер. Не надо противопоставлять Казань и Тюмень, которые решают эффективно [проблемы с ЖКХ]. Не надо противопоставлять Белгородскую область, которая сейчас ещё другие вопросы решает, но там все эти проблемы решены. А мы с вами нашли лазейку и оправдание всему этому», — ответил Володин.

Как объясняет председатель ГД, регионы должны подходить более ответственно к исполнению своих обязанностей. По его словам, если в Москве и Петербурге теплоснабжающие и водоснабжающие организации были и остаются государственными, то в Самаре все принадлежит концессионерам и арендаторам, в чем и заключается проблема региона.

«Поэтому, коллеги, тот, кто попытался взять и уйти от ответственности, показав пальцем, что Москва богата: у нас есть регионы еще богаче. Но там нет той ответственности, которая сегодня есть в Москве», — заключил Володин.

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Комментарии
10
Фокусник Данилин
35 минут
Не понятно про критику смеха, в цирке это норма…
В д. Гадюкино - дожди.
36 минут
«Поэтому тот, кто попытался взять и уйти от ответственности, показав пальцем, что Москва богата. У нас есть регионы еще богаче. Но там нет той ответственности, которая сегодня есть в Москве» Щас догадаюсь, что это за дотационный регион.
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