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Общество Стала известна предварительная причина смерти российской журналистки в гостинице Ташкента

Стала известна предварительная причина смерти российской журналистки в гостинице Ташкента

3 984
2 комментария

Мать умершей в Ташкенте российской журналистки Инессы Паперной сообщила, что, предварительно, ее дочь умерла из-за отравления газом. Такая же причина смерти может быть и у спутника Инессы Максима Радченко. Об этом 23 октября Любовь Паперная сообщила ТАСС.

«Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — сообщила Любовь Паперная. Также женщина уточнила, что Инесса Паперная поехала в Узбекистан на отдых.

Утром в среду стало известно, что тела двух россиян отправили из Узбекистана в Россию авиарейсом. Накануне Инесса Паперная вместе со своим спутником Максимом Радченко скончались в гостинице в Мирабадском районе Ташкента. В другом номере этого же отеля нашли тело гражданина Узбекистана. После гибели россиян было возбуждено уголовное дело по статье, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии
3
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
В номера гостиницы газ подаётся? Какой?
radon
3 минуты
Прямо "Отель" Танатос"...
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