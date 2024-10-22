Российская журналистка Паперная скончалась в гостинице столицы Узбекистана

Российская журналистка Инесса Паперная скончалась вместе со своим спутником в гостинице города Ташкент. Смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана, передает РИА Новости .

Как отмечает представитель прокуратуры, 47-летняя российская журналистка скончалась в гостинице, расположенной в Мирабадском районе Ташкента. Вместе с ней погиб 45-летний россиянин Максим Радченко. Согласно данным генпрокуратуры, судебно-медицинское заключение показало, что смерть граждан РФ наступила из-за отравления «неустановленной этиологии». Также в другом номере найдено тело гражданина Узбекистана.

В связи с гибелью россиян было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время идет расследование, уточнили в генпрокуратуре.