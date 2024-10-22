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Происшествия Российская журналистка Паперная скончалась в гостинице столицы Узбекистана

Российская журналистка Паперная скончалась в гостинице столицы Узбекистана

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4 комментария

Российская журналистка Инесса Паперная скончалась вместе со своим спутником в гостинице города Ташкент. Смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана, передает РИА Новости.

Как отмечает представитель прокуратуры, 47-летняя российская журналистка скончалась в гостинице, расположенной в Мирабадском районе Ташкента. Вместе с ней погиб 45-летний россиянин Максим Радченко. Согласно данным генпрокуратуры, судебно-медицинское заключение показало, что смерть граждан РФ наступила из-за отравления «неустановленной этиологии». Также в другом номере найдено тело гражданина Узбекистана.

В связи с гибелью россиян было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время идет расследование, уточнили в генпрокуратуре.

Известно, что российская журналистка Инесса Паперная работала в журнале «Профиль», а также занимала должность внештатного автора в «Ленте.ру».

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Комментарии
5
Zet
54 минуты
когда наконец введут маркировку "честный знак" на вещества...
-4*
1 час
Они туда в отпуск ездили?
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