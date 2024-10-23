Близкие к «Объединению перевозчиков РФ» получили реальные сроки за незаконное хранение оружия

Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении Вячеслава Гусака и Евгения Ситникова, признанных виновными в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, сообщает 23 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Их имена фигурировали в новостях «Фонтанки» о деле, связанном с «Объединением перевозчиков России».

Вячеслав Гусак признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия, незаконном изготовлении оружия и в тех же действиях, но совершенных группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере. Евгений Ситников признан виновным по аналогичным статьям, однако фигурант участвовал в большем количестве эпизодов (24). Помимо незаконного хранения оружия, он также обвинялся по статье 221.1 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Суд установил, что с января 2021 года по май 2023-го фигуранты незаконно приобретали, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, нарушая действующее законодательство. В ходе следствия было изъято значительное количество оружия, включая самодельные пистолеты, патроны различных калибров и другие элементы огнестрельного вооружения.

Оба вину признали. В итоге решением Пушкинского районного суда Гусак получил 7,5 года в исправительной колонии строгого режима, Ситников — 8,5 года в ИК строгого режима.

В мае 2023 года силами ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли работу четырех десятков подпольных оружейных мастерских по всей России. В Петербурге был задержан глава «Объединения перевозчиков России» Сергей Владимиров и руководитель петербургского отделения организации Сергей Понеж, которые в итоге вышли из здания ФСБ в статусе свидетелей . Также был задержан Евгений Ситников , который членом ОПР не является, но знаком с этой организацией.

Оказалось, что это дело так называемых оружейников — когда люди переделывают выхолощенное оружие в боевое. Эта деятельность в РФ незаконна.