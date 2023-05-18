С Литейного вслед за главой «Объединения перевозчиков России» отпустили руководителя реготделения. Оба — свидетели

Из управления ФСБ по Петербургу на Литейном проспекте, 4 вышел руководитель регионального отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Понежа. Он, как и председатель организации Сергей Владимиров, был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом 18 мая «Фонтанке» рассказал правозащитник Динар Идрисов.
«Сергей Понежа тоже на свободе и в статусе свидетеля едет домой», — рассказал Идрисов. Он добавил, что ни Владимирову, ни Понеже не объяснили, в рамках какого именно дела их опрашивают.
По информации собеседника, уголовное дело было возбуждено по нескольким частям статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и обвиняемым по этому делу проходит третий задержанный, Евгений Ситников.
Известно, что мужчина не является членом «Объединения перевозчиков России», но знаком с участниками этой организации. Ситников женат и воспитывает ребенка с инвалидностью.
Меру пресечения Ситникову изберут 19 мая в Пушкинском районном суде.
О задержании Ситникова, Сергея Владимирова и Сергея Понежи стало известно ранее в этот день. Всех троих доставили в управление ФСБ на Литейном проспекте, позднее Владимирова отпустили в качестве свидетеля по делу.