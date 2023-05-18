С Литейного вслед за главой «Объединения перевозчиков России» отпустили руководителя реготделения. Оба — свидетели

Из управления ФСБ по Петербургу на Литейном проспекте, 4 вышел руководитель регионального отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Понежа. Он, как и председатель организации Сергей Владимиров, был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом 18 мая «Фонтанке» рассказал правозащитник Динар Идрисов.



«Сергей Понежа тоже на свободе и в статусе свидетеля едет домой», — рассказал Идрисов. Он добавил, что ни Владимирову, ни Понеже не объяснили, в рамках какого именно дела их опрашивают.