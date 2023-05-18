    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.76eur87.57

    В Петербурге задержан глава Объединения перевозчиков России. Его и еще двоих увезли в управление ФСБ на Литейном

    12640
    10 комментариев

    В Петербурге были задержаны председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров, руководитель петербургского отделения организации Сергей Понеж, а также некий Евгений Ситников. В настоящее время они находятся в здании ФСБ на Литейном проспекте, 4. Об этом «Фонтанке» 18 мая рассказал правозащитник Динар Идрисов.

    «То, что их задержали всех троих и они находятся на Литейном, эту информацию я подтверждаю. По всей видимости, завтра будет мера пресечения по Ситникову, могу предположить. Вероятно, Владимирова могут отпустить под подписку о невыезде, так как у него найдены только [оружейные] патроны. Что касается Понежа, у того вроде никаких запрещенных предметов найдено не было», — рассказал Идрисов.

    Он предположил, что речь может идти о расследовании деятельности так называемых «оружейников». Так называют людей, которые переделывают выхолощенное оружие в боевое. Это является незаконным.

    Ситников не является членом ОПР, однако знаком с этой организацией. По неподтвержденным данным, у мужчины при обыске могли найти две единицы превращенного в боевое оружия, большое количество боеприпасов к нему и инструментарий для переделки такого оружия.

    Идрисов пояснил, что из открытых источников узнал о задержании за последнюю неделю десятков «оружейников» по всей стране.

    «Фонтанка» накануне писала, что ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу четырех десятков подпольных оружейных мастерских по всей России. Оперативные мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Севастополе и десятках других регионов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close