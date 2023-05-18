В Петербурге задержан глава Объединения перевозчиков России. Его и еще двоих увезли в управление ФСБ на Литейном

В Петербурге были задержаны председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров, руководитель петербургского отделения организации Сергей Понеж, а также некий Евгений Ситников. В настоящее время они находятся в здании ФСБ на Литейном проспекте, 4. Об этом «Фонтанке» 18 мая рассказал правозащитник Динар Идрисов.
«То, что их задержали всех троих и они находятся на Литейном, эту информацию я подтверждаю. По всей видимости, завтра будет мера пресечения по Ситникову, могу предположить. Вероятно, Владимирова могут отпустить под подписку о невыезде, так как у него найдены только [оружейные] патроны. Что касается Понежа, у того вроде никаких запрещенных предметов найдено не было», — рассказал Идрисов.
Он предположил, что речь может идти о расследовании деятельности так называемых «оружейников». Так называют людей, которые переделывают выхолощенное оружие в боевое. Это является незаконным.
Ситников не является членом ОПР, однако знаком с этой организацией. По неподтвержденным данным, у мужчины при обыске могли найти две единицы превращенного в боевое оружия, большое количество боеприпасов к нему и инструментарий для переделки такого оружия.
Идрисов пояснил, что из открытых источников узнал о задержании за последнюю неделю десятков «оружейников» по всей стране.
«Фонтанка» накануне писала, что ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу четырех десятков подпольных оружейных мастерских по всей России. Оперативные мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Севастополе и десятках других регионов.