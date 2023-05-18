В Петербурге задержан глава Объединения перевозчиков России. Его и еще двоих увезли в управление ФСБ на Литейном

В Петербурге были задержаны председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров, руководитель петербургского отделения организации Сергей Понеж, а также некий Евгений Ситников. В настоящее время они находятся в здании ФСБ на Литейном проспекте, 4. Об этом «Фонтанке» 18 мая рассказал правозащитник Динар Идрисов.



«То, что их задержали всех троих и они находятся на Литейном, эту информацию я подтверждаю. По всей видимости, завтра будет мера пресечения по Ситникову, могу предположить. Вероятно, Владимирова могут отпустить под подписку о невыезде, так как у него найдены только [оружейные] патроны. Что касается Понежа, у того вроде никаких запрещенных предметов найдено не было», — рассказал Идрисов.

