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    В России пресекли работу сорока подпольных оружейных мастерских. Изъяты сотни единиц оружия

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    6 комментариев

    ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу четырех десятков подпольных оружейных мастерских по всей России. Оперативные мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Севастополе и десятках других регионов. Об этом 17 мая сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    К восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту оказались причастны 165 жителей 44 субъектов страны, приводит сообщение РИА Новости.

    У подпольных оружейников нашли и изъяли почти четыре сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, больше ста винтовок, карабинов и ружей, больше двухсот пистолетов и револьверов, а также более 71 тысячи патронов. Также был обнаружен переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковая управляемая ракета «Фагот», две ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов.

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    Комментарии 6

    Гость17 Мая 2023 в 15:42
    А спрос то есть!
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