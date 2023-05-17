В России пресекли работу сорока подпольных оружейных мастерских. Изъяты сотни единиц оружия

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу четырех десятков подпольных оружейных мастерских по всей России. Оперативные мероприятия прошли в Москве, Петербурге, Севастополе и десятках других регионов. Об этом 17 мая сообщил Центр общественных связей ФСБ.



К восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту оказались причастны 165 жителей 44 субъектов страны, приводит сообщение РИА Новости.



У подпольных оружейников нашли и изъяли почти четыре сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, больше ста винтовок, карабинов и ружей, больше двухсот пистолетов и револьверов, а также более 71 тысячи патронов. Также был обнаружен переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковая управляемая ракета «Фагот», две ракеты противотанкового ракетного комплекса «Конкурс», 19 гранатометов и огнеметов.

