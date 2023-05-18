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    Главу Объединения перевозчиков России отпустили с Литейного. Он получил статус свидетеля

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    Председателя Объединения перевозчиков России Сергея Владимирова отпустили из управления ФСБ на Литейном проспекте, дом 4. Эту информацию мужчина 18 мая подтвердил «Фонтанке».

    Также собеседник подтвердил, что он получил статус свидетеля по уголовному делу, однако о какой именно статье идет речь, рассказать затруднился.

    Ранее правозащитник Динар Идрисов рассказал, что у Владимирова, а также главы петербургского отделения ОПР Сергея Понежа и Евгения Ситникова, знакомого с членами организации, прошли обыски, а затем всех троих задержали и отвезли в управление ФСБ на Литейный.

    Идрисов предположил, что речь может идти о расследовании дела в отношении так называемых «оружейников» — людей, которые скупают выхолощенное оружие и возвращают ему возможность использования в качестве боевого оружия. Однако он также пока не обладает информацией, по какой именно статье возбуждено дело.

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