После вопросов ФСБ к «Объединению перевозчиков» петербуржца Ситникова арестовали по делу о сбыте оружия

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу Евгения Ситникова, обвиняемого в незаконном хранении оружия. На нем шесть эпизодов.

Как сообщает 19 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина арестован на два месяца. Ему вменяют незаконное хранение и незаконный сбыт огнестрельного оружия, по три эпизода для каждой части 222-й статьи УК.

Ситников из Пушкина поехал в колпинский изолятор. Его адвокат просил о домашнем аресте, но суд отказал. Процесс был закрытым по ходатайству следователя.