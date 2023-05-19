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    После вопросов ФСБ к «Объединению перевозчиков» петербуржца Ситникова арестовали по делу о сбыте оружия

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    Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу Евгения Ситникова, обвиняемого в незаконном хранении оружия. На нем шесть эпизодов.

    Как сообщает 19 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина арестован на два месяца. Ему вменяют незаконное хранение и незаконный сбыт огнестрельного оружия, по три эпизода для каждой части 222-й статьи УК.

    Ситников из Пушкина поехал в колпинский изолятор. Его адвокат просил о домашнем аресте, но суд отказал. Процесс был закрытым по ходатайству следователя.

    Корреспондент «Фонтанки» отмечает, что конвоир Ситникова был с ним приветлив и пошутил, что в СИЗО они поедут вместе с дачниками.

    Накануне малоприятные беседы состоялись у руководителя регионального отделения «Объединения перевозчиков России» Сергея Понежи и председателя организации Сергея Владимирова с сотрудниками ФСБ. Обоих допрашивали в управлении на Литейном и отпустили в качестве свидетелей. Речь может идти о незаконном хранении боевого оружия, сделанного из выхолощенного.

    © Фонтанка.Ру

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