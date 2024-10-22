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Политика Южная Корея может отправить своих разведчиков на Украину

Южная Корея может отправить своих разведчиков на Украину

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16 комментариев

Южная Корея может отправить своих разведчиков на помощь Украине — такая мера рассматривается в качестве ответа на якобы имевшую место переброску солдат Северной Кореи в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне России. Об этом пишет южнокорейское издание TV Chosun.

Сообщается, что Сеул может отправить разведчиков на Украину для наблюдения за солдатами КНДР, а также начать прямые поставки оружия Киеву. Обсуждаются, в частности, поставки артиллерийских систем, ракет класса «земля — воздух» и 155-миллиметровых снарядов.

Представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, назвав ее «беспочвенными слухами».

Напомним, что информация об отправке солдат из КНДР в зону СВО появилась после того, как в июне этого года во время визита в Северную Корею Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна. Договор отражает намерения государств сотрудничать в целях регионального и международного мира, а также оказания помощи друг другу в случае внешней агрессии. Тогда Путин уточнил, что Россия не просит военной помощи со стороны КНДР.

До подписания этого договора Южная Корея не поставляла оружия Украине, поскольку законодательство страны запрещает отправлять оружие в зоны боевых действий. Между тем Южная Корея обладает огромным количеством боеприпасов, предоставленных США.

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Южная Корея Северная Корея КНДР Отправка войск СВО
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Комментарии
16
Отец Родной
57 минут
Ща половина из северной Кореи через Украину переберется в южную. По другому то их не выпускают )))))
Kit.
1 час
Южная Корея и сама один из крупнейших производителей вооружения.
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