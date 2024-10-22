Экс-замгубернатора Брянской области обвиняют в получении взятки от бизнесмена. В деле могут быть соучастники

Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко, арестованному на прошлой неделе, предъявили обвинение в получении взятки от бизнесмена. Экс-чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости 22 октября.

Известно, что Петроченко поймали с поличным в момент попытки подкупа. «Петроченко был задержан правоохранителями с поличным в месте получения взятки от предпринимателя-взяткодателя, который дал изобличающие показания на бывшего чиновника», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Кроме того, в материалах дела сказано, что у Петроченко могут быть соучастники. Имена и фамилии пока не раскрываются, однако говорится, что обвиняемый «может скрыться от предварительного следствия и суда, а также согласовать защитную позицию с возможными соучастниками». Сейчас следствие продолжает устанавливать личности этих лиц.

«По уголовному делу установлены не все свидетели и возможные соучастники совершенного им преступления», — сказано в документах, пишет РИА Новости.

По адресам бывшего замглавы Брянской области уже прошли обыски. Правоохранители изъяли деньги, в том числе в валюте, ювелирные украшения и прочие ценности. Как сообщает ТАСС, всё изъятое могут передать в доход государства, если Петроченко будет назначен штраф. К тому же следствие не исключает, что бывший госслужащий мог вывести средства со счетов, зная, что в отношении него идет проверка.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что экс-заместителя губернатора Брянской области отправили под стражу до 14 декабря 2024 года. Проверка в отношении него началась по инициативе главы региона Александра Богомаза в сентябре этого года. Тогда губернатор написал в своем телеграм-канале, что «никому не позволено нарушать закон», при этом не уточняя, о каком нарушении идет речь. В этот же день, 19 сентября, Владимир Путин наградил Петроченко медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Петроченко проработал заместителем губернатора Брянской области с апреля 2022 года по 18 сентября 2024 года.