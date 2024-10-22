Избитый в Петербурге «участник СВО» оказался жителем Дагестана в отпуске

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На потерпевшего полиция вышла благодаря телефонограмме, поступившей из медицинского учреждения. 48-летний житель Кизилюртовского района Дагестана действительно военнослужащий: долг отдает в Курской области, но не в зоне СВО. В Петербург приехал в отпуск. В один из октябрьских вечеров он выпил и зацепился словом со своим земляком. За языками в ход пошли и кулаки. Этот бой и попал в объектив чьего-то смартфона, а затем и в Сеть.

Избитого доставили в отдел и опросили. Он сказал, что да, дескать, пропустил несколько ударов, но претензий не имеет — дело житейское. Военная комендатура его тоже уговаривать на заявление не стала, а военнослужащий со спокойной душой и воспоминаниями об отпуске отправился в расположение части.