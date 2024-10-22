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Общество Избитый в Петербурге «участник СВО» оказался жителем Дагестана в отпуске

Избитый в Петербурге «участник СВО» оказался жителем Дагестана в отпуске

Кадры, на которых в Петербурге избивают якобы участника СВО, облетели 10 дней назад патриотические телеграм-каналы. 22 октября «Фонтанка» выяснила, что это было и чем закончилось.

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16 комментариев

На потерпевшего полиция вышла благодаря телефонограмме, поступившей из медицинского учреждения. 48-летний житель Кизилюртовского района Дагестана действительно военнослужащий: долг отдает в Курской области, но не в зоне СВО. В Петербург приехал в отпуск. В один из октябрьских вечеров он выпил и зацепился словом со своим земляком. За языками в ход пошли и кулаки. Этот бой и попал в объектив чьего-то смартфона, а затем и в Сеть.

Избитого доставили в отдел и опросили. Он сказал, что да, дескать, пропустил несколько ударов, но претензий не имеет — дело житейское. Военная комендатура его тоже уговаривать на заявление не стала, а военнослужащий со спокойной душой и воспоминаниями об отпуске отправился в расположение части.

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Комментарии
17
VKuser6922942
1 час
Хорошо погулял на деньги с сво. Спасибо что в бюджет города.
Zet
2 часа
в отпуск на родину не поехал почему-то...
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