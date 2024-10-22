Тысячи лысух собрались у Кронштадта. Им нужен жир

На Финском заливе около Кронштадта идёт пролёт лысух — они направляются на зимовку во Францию и Италию. Об этом 22 октября рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
Птицы останавливаются здесь не случайно: дамба защищает это место от сильных ветров и на мелководье достаточно корма. Лысухи питаются и растительной, и животной пищей, в том числе моллюсками, за которыми они ныряют на несколько метров. Птицы активно отъедаются — делают жировые запасы, без которых им не добраться до мест зимовки.
Осенняя миграция лысух в наших краях начинается с конца сентября. На Финском заливе сейчас можно увидеть большие скопления и пролётных, и местных птиц, которые проводили лето в Петербурге и Ленобласти.
Лысуху иногда ошибочно считают уткой, хотя на самом деле она - родственница журавля. Окраска у неё тёмно-серая, почти чёрная, глаза ярко-красные, а от клюва начинается белая кожистая бляшка – лысина на лбу. Благодаря ей птица и получила своё имя.
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