Тысячи лысух собрались у Кронштадта. Им нужен жир

На Финском заливе около Кронштадта идёт пролёт лысух — они направляются на зимовку во Францию и Италию. Об этом 22 октября рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» .

Птицы останавливаются здесь не случайно: дамба защищает это место от сильных ветров и на мелководье достаточно корма. Лысухи питаются и растительной, и животной пищей, в том числе моллюсками, за которыми они ныряют на несколько метров. Птицы активно отъедаются — делают жировые запасы, без которых им не добраться до мест зимовки.