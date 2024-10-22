Суд в очередной раз отклонил иск Дудя*, пытавшегося оспорить статус иноагента

Верховный суд России отклонил иск журналиста Юрия Дудя*, который оспаривал свой статус иноагента. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба суда, передаёт ТАСС.

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Юрия Дудя к Минюсту. Журналист жаловался на то, что его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента.

Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года. Позже Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста Юрия Дудя, который оспаривал свой статус иноагента. Дудь просил признать незаконным то, что ему не направили уведомление о внесении в реестр, а также само признание иноагентом. Представитель Минюста заявил, что иск не признает: уведомление направили своевременно.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.