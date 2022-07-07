Суд отклонил иск Дудя*, пытавшегося оспорить статус иноагента

Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста Юрия Дудя*, который оспаривал свой статус иноагента. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости.
Дудь просил признать незаконным то, что ему не направили уведомление о внесении в реестр, а также само признание иноагентом. Представитель Минюста заявил, что иск не признает: уведомление направили своевременно. Делегаты Дудя в суде отметили, что могут отказаться от претензий, связанных с уведомлением, чтобы сконцентрироваться на оспаривании «дискриминирующего статуса».
Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов 15 апреля.