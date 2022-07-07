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    Суд отклонил иск Дудя*, пытавшегося оспорить статус иноагента

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    3 комментария

    Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста Юрия Дудя*, который оспаривал свой статус иноагента. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости.

    Дудь просил признать незаконным то, что ему не направили уведомление о внесении в реестр, а также само признание иноагентом. Представитель Минюста заявил, что иск не признает: уведомление направили своевременно. Делегаты Дудя в суде отметили, что могут отказаться от претензий, связанных с уведомлением, чтобы сконцентрироваться на оспаривании «дискриминирующего статуса».

    Минюст внёс Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов 15 апреля.

    *Минюст РФ внес журналиста Юрия Дудя в реестр СМИ-иностранных агентов.

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    Комментарии 3

    Алик-107 Июл 2022 в 12:23
    Прикольно - статус иноагента не клеймо на лбу, не пожизненная ссылка в тундру, а жить им мешает. Тут США подсказали нам прекрасное решение
    +0-0
    Satyr07 Июл 2022 в 12:02
    Не то слово со звездочкой в названии статьи...
    +0-0
    Hmyr’07 Июл 2022 в 11:56
    Иноагент-это инакомыслящий. Инакомыслие в современной России-это отличающаяся точка зрения от точки зрения гаранта и его придатков, и не важно, что точка зрения их может идти вразрез с Конституцией, или другими законами. Им можно. Это Россия.
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