Жительницу Петроградской стороны покусали в магазине у дома

Петербурженка стала жертвой нападения неизвестной дамы в магазине на Петроградской стороне. Накануне вечером она обратилась в травмпункт с расцарапанным лицом и следами от чужих зубов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 октября, женщина показалась врачам в понедельник около девяти часов вечера. Медицинская помощь понадобилась ей после посещения сетевого магазина со спиртными напитками на Большом проспекте. В торговом зале на нее набросилась незнакомка. В итоге 44-летней жительнице Петроградской стороны дама расцарапала лицо и укусила за палец.

После обработки ран пострадавшую отпустили домой. Женщина правильно сделала, что обратилась к врачу. В сентябре житель Красногвардейского района скончался после укуса незнакомца.