Смертельный укус. Житель Петербурга умер от зубов незнакомца

Житель Красногвардейского района скончался в больнице Святого Георгия после того, как его укусил незнакомец. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.

Супруга покойного рассказала полиции, что ее муж 31 августа шел мимо детского сада № 90 и сделал замечание прохожему, который вел себя некрасиво. Слова он дополнил неприличным жестом. Незнакомец в ответ укусил петербуржца за средний палец. Пострадавший этому значения не придал — надеялся, что само пройдет. Но рана никак не хотела заживать. 12 сентября мужчина все же пошел в поликлинику. Оттуда его направили прямиком на операцию, во время которой пациент умер.

