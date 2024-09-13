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Происшествия Смертельный укус. Житель Петербурга умер от зубов незнакомца

Смертельный укус. Житель Петербурга умер от зубов незнакомца

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32 комментария

Житель Красногвардейского района скончался в больнице Святого Георгия после того, как его укусил незнакомец. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.

Супруга покойного рассказала полиции, что ее муж 31 августа шел мимо детского сада № 90 и сделал замечание прохожему, который вел себя некрасиво. Слова он дополнил неприличным жестом. Незнакомец в ответ укусил петербуржца за средний палец. Пострадавший этому значения не придал — надеялся, что само пройдет. Но рана никак не хотела заживать. 12 сентября мужчина все же пошел в поликлинику. Оттуда его направили прямиком на операцию, во время которой пациент умер.

По предварительным данным, мужчина скончался от некротизирующей инфекции.

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Комментарии
32
DanCitizen
13 сентября 2024, 09:27
Следить за мужиком надо, может оживет и сам пойдёт к детскому саду людей кусать
IgorSergeevich
13 сентября 2024, 09:24
Зомби?)
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