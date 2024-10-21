От крючков до айфонов. Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн руб. с помощью бага

Источник: Прокуратура Красноярского края

Весной 2023 года 23-летняя жительница Красноярска зарегистрировала аккаунт в интернет-магазине Wildberries, рассказали 21 октября в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Когда девушка выбрала способ оплаты, то обнаружила необычный сбой: все, что она добавляла в «корзину», сразу получало статус «оплачено». Сообщать об этом в службу поддержки она не стала, а решила проверить «в деле».

Девушка заказала недорогие бытовые принадлежности, затем забрала их в пункте выдачи. Убедившись, что оплату с нее не требуют и деньги с карты не списываются, красноярка пустилась во все тяжкие, ежедневно «покупая» все что душе угодно — от косметики и одежды до новых айфонов, игровых консолей и золотых украшений. Полученное она продавала в других интернет-магазинах и закрывала долги.

Когда число «купленных» товаров достигло сотни, а сумма доросла 1,2 миллиона рублей, источник халявы иссяк. Интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. А сама девушка оказалась фигуранткой уголовного дела по статье «мошенничестве в особо крупном размере». Прокуратура региона утвердила обвинение. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.