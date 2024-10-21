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Общество От крючков до айфонов. Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн руб. с помощью бага

От крючков до айфонов. Жительница Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн руб. с помощью бага

Предприимчивая женщина в Красноярске бесплатно «напокупала» товаров на Wildberries на 1,2 миллиона рублей. В этом ей помог случайно замеченный баг в системе. Однако, когда его нашли, нашли и ту, которая этим сбоем нещадно пользовалась.

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30 комментариев

Весной 2023 года 23-летняя жительница Красноярска зарегистрировала аккаунт в интернет-магазине Wildberries, рассказали 21 октября в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Когда девушка выбрала способ оплаты, то обнаружила необычный сбой: все, что она добавляла в «корзину», сразу получало статус «оплачено». Сообщать об этом в службу поддержки она не стала, а решила проверить «в деле».

Девушка заказала недорогие бытовые принадлежности, затем забрала их в пункте выдачи. Убедившись, что оплату с нее не требуют и деньги с карты не списываются, красноярка пустилась во все тяжкие, ежедневно «покупая» все что душе угодно — от косметики и одежды до новых айфонов, игровых консолей и золотых украшений. Полученное она продавала в других интернет-магазинах и закрывала долги.

Когда число «купленных» товаров достигло сотни, а сумма доросла 1,2 миллиона рублей, источник халявы иссяк. Интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. А сама девушка оказалась фигуранткой уголовного дела по статье «мошенничестве в особо крупном размере». Прокуратура региона утвердила обвинение. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии
30
Sonata
2 часа
Разумеется, даму нечаянно наградили VIP-аккаунтом для уважаемых людей. Баг - это такая дырка, которой может воспользоваться каждый - зная как. А так - оплачено и оплачено. Кем? Неизвестным покупателю благодетелем. Ещё раз оплатить покупки она могла, нет?
iamback
3 часа
В Америке маркетплейс еще столько же ей заплатил бы за молчание, чтобы избежать репутационных потерь от таких "багов".
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