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Афиша Plus Профессор расскажет о современном наивном искусстве

Профессор расскажет о современном наивном искусстве

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Работы художников-самоучек стали частью фондов Эрмитажа, Центра Жоржа Помпиду и Музея Метрополитен. Но творчество Анри Руссо и Александра Лобанова знают, а известны ли современные представители наивного и аутсайдерского искусства? Узнаем 23 октября в библиотеке «Лиговская». Бесплатно. 18+

Альфред Уоллис. «Ноев ковчег»

За первую нарисованную вывеску художник-самоучка Пиросмани не получил ничего, она даже новых заказов ему не принесла. Так гласит легенда. А вот не легенда то, что в 1912–1913 годах о Пиросманишвили (ему было уже 50 лет) говорили в Москве. К этому времени в Европе уже с уважительным интересом относились к наивному искусству: Пикассо устраивал банкет в честь самоучки Анри Руссо, работы которого до того не один десяток лет осмеивали.

Как творят сегодняшние наивы и художники-аутсайдеры? Как искусствоведы классифицируют это искусство? Что из созданного в России, США, Европе за последние десятилетия вызывает интерес специалистов? Об этом расскажет Анна Суворова, культуролог, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории культуры РГПУ им. Герцена, руководительница исследовательской группы «Маргинальность и модусы инклюзии в современной культуре».

Идем в библиотеку «Лиговская» (Лиговский пр., 99) на лекцию «Современное наивное и аутсайдерское искусство: от наивных картинок до ЖЭК-арта» 23 октября. Подробности регистрации на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

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